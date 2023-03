Apostando no carão, Rafa Kalimann rouba a cena ao fazer topless: ''Deusa''

Influenciadora digital Rafa Kalimann arranca elogios dos fãs ao surgir sem sutiã em novas fotos na web e celebra Dia Internacional da Mulher

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) chamou atenção nas redes sociais na noite de quarta-feira, 08, ao compartilhar novas fotos de um ensaio!

Comemorando o Dia Internacional da Mulher, a apresentadora e ex-BBB surgiu sem sutiã, usando apenas uma calça preta, em fotos publicadas em seu perfil no Instagram. Com os cabelos soltos, ela posou fazendo carão e cobrindo os seios com as mãos, deixando à mostra sua barriga sarada.

"Consigo amar todas as mulheres que moram em mim", escreveu Kalimann ao legendar a publicação, recebendo chuva de elogios da web, que exaltou a beleza da gata.

"Que engraçado, eu também amo todas em você", declarou Pocah nos comentários do post. "Alô, Disney, tem uma princesa perdida aqui ó", brincou uma fã. "Maravilhosa em todas as versões", babou outra. "Deusa", elogiou uma terceira. "Perfeita", disse mais uma.

Recentemente, Rafa Kalimann surgiu deslumbrante com um vestido prateado com uma fenda na perna e decotado nas costas para noitada em Paris, na França.

Confira as fotos de Rafa Kalimann:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann revela crise e conta sobre mudanças

Rafa Kalimann expôs uma crise que viveu no final de 2022. Ela trocou toda a equipe de profissionais que trabalham com ela, terminou o namoro com José Loreto e pretende se mudar de casa.

As mudanças, segundo ela, têm um propósito: a busca por uma antiga Rafa que estava esquecida, jogada de lado. Ao WOWCAST, a atriz confessou: "No final do ano passado, eu pensei: 'foi o ano mais incrível da minha vida'. Me senti realizada profissionalmente em diversos aspectos. Fiz coisas que estavam na minha listinha de metas para a vida. Acabou o ano, eu estava em casa com a minha família, respirei, olhei em volta e falei: 'por que não estou feliz?'. Não estou feliz. Cadê a Rafa nisso tudo? Cadê minha felicidade que é genuína. Estou indo muito na contramão do meu propósito, do motivo pelo qual estou aqui... Fui esfriando e ficando distante dessa Rafa".

