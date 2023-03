De vestido prata decotado, Rafa Kalimann surge deslumbrante na web: ''Um espetáculo"

Influenciadora Rafa Kalimann esbanja beleza e elegância e recebe chuva de elogios ao posar com look prateado durante noite em Paris

A influenciadora digital Rafa Kalimann (28) deixou os seguidores babando ao exibir uma produção impecável nas redes sociais durante viagem!

Curtindo dias em Paris, na França, a apresentadora compartilhou cliques em que aparece deslumbrante usando um vestido prateado. Com os cabelos presos em um coque, a gata apostou no carão e esbanjou sensualidade ao posar com o modelito fendado e decotado nas costas, completando o visual com meia-calça preta e sapato de bico fino.

"Ainda não superei essa noite", escreveu Rafa ao legendar a postagem, recebendo elogios dos seguidores, que enalteceram a beleza dela.

"Eu nunca vou te superar", "Como pode ser tão linda assim?", "Obra de arte", "RAFAA! Tu não cansa? De carregar o peso da beleza nas costas?", "Mega deslumbrante and magnífica!!!", "Um espetáculo", "Impecável. Perfeição define", babaram os admiradores.

Na manhã desta terça-feira, 07, Rafa publicou imagens ao lado de Mari Weickert (41), sua companhia na viagem e se declarou. "Mari é uma das pessoas mais legais que já conheci. Eu tenho vontade de sorrir quando a vejo, deu um match bom. Que bom ter dividido essa viagem com você @mariweickert", disse a influencer.

Confira as fotos de Rafa Kalimann:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann explica mudanças e expõe crise

Rafa Kalimann expôs uma crise que viveu no final de 2022. Ela trocou toda a equipe de profissionais que trabalham com ela, terminou o namoro com José Loreto e pretende se mudar de casa.

As mudanças, segundo ela, têm um propósito: a busca por uma antiga Rafa que estava esquecida, jogada de lado.

Ao WOWCAST, a atriz confessou: "No final do ano passado, eu pensei: 'foi o ano mais incrível da minha vida'. Me senti realizada profissionalmente em diversos aspectos. Fiz coisas que estavam na minha listinha de metas para a vida. Acabou o ano, eu estava em casa com a minha família, respirei, olhei em volta e falei: 'por que não estou feliz?'. Não estou feliz. Cadê a Rafa nisso tudo? Cadê minha felicidade que é genuína. Estou indo muito na contramão do meu propósito, do motivo pelo qual estou aqui... Fui esfriando e ficando distante dessa Rafa".

