Após viagem pela Europa, Larissa Manoela dá retocada no visual: ''De lei''

Larissa Manoela compartilhou fotos com o cabelo renovado e arrancou elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 17h38

Nesta quarta-feira, 24, foi dia de renovação de visual para Larissa Manoela (21). Após passar as férias na Europa, a atriz resolveu mexer nas madeixas e arrancou elogios dos fãs com o novo look.

Com a transformação, a artista posou para uma sessão de fotos exibindo os cabelos castanhos e a franjinha. "De lei. Retoque pós viagem feito com sucesso. Pelos melhores", escreveu ela.

E claro que os seguidores não pouparam elogios para Lari. "A mulher mais linda da Brasil é essa aqui!", "Seu cabelo tá tão lindooo", "Larissa morena é tudo pra mim juro", "Belíssima", dispararam eles nos comentários.

Na última terça-feira, 23, Larissa Manoela compartilhou um vídeo do primeiro momento em que pisou em casa, recebeu um ataque de amor dos seus 8 pets e encantou a web.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

LARISSA MANOELA APOSTA EM MINISSAIA E CROPPED PARA PASSEIO EM AMSTERDAM

Larissa Manoela (21) decidiu usar suas redes sociais para exibir o look ousado que escolheu para fazer um passeio pelas ruas de Amsterdam. A atriz apostou em uma minissaia cinza e um cropped branco para curtir a cidade.

A gata ainda completou o visual com um boné branco, um casaco preto, um coturno e um óculos de sol estiloso. Ela ainda mostrou com detalhes as atividades que fez para o passeio, entre elas compras em algumas lojas e também um docinho que comeu no caminho.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!