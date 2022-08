Larissa Manoela aposta em minissaia e cropped para passear pelas ruas de Amsterdam

Larissa Manoela escolheu um look ousado com uma minissaia e um cropped para passear pelas ruas de Amsterdam

CARAS Digital Publicado em 21/08/2022, às 20h24

Neste domingo, 21, Larissa Manoela (21) decidiu usar suas redes sociais para exibir o look ousado que escolheu para fazer um passeio pelas ruas de Amsterdam. A atriz apostou em uma minissaia cinza e um cropped branco para curtir a cidade.

A gata ainda completou o visual com um boné branco, um casaco preto, um coturno e um óculos de sol estiloso. Ela ainda mostrou com detalhes as atividades que fez para o passeio, entre elas compras em algumas lojas e também um docinho que comeu no caminho.

Na legenda, ela apenas escreveu: "One more day in Amsterdam", que em português significa: "Mais um dia em Amsterdam".

Ao ver o post de Larissa, o namorado dela, André Luiz Frambach (25) não resistiu e deixou alguns elogios nos comentários: "Você é inacreditavel! Vou virar Amsterdam pra você desfilar assim pra mim".

Os fãs da artista também não perderam tempo e lotaram os comentários de elogios: "Perfeita!", disse um. "Muito linda!", falou outro. "Gata!", escreveu um terceiro. "Esbanjando beleza", comentou ainda um quarto.

Confira as fotos de Larissa Manoela usando uma minissaia e um corpped durante um passeio em Amsterdam:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela celebra relacionamento com André Luiz Frambach

Recentemente, Larissa Manoela mostrou que está apaixonadíssima pelo namorado, André Luiz Frambach. Durante uma entrevista para o GShow, ela deu detalhes do relacionamento deles.

"Ele é muito maravilhoso. Que saudade que eu tô! A gente tá há quase um mês sem se ver, mas a gente fala todos os dias. Ele é um presente, ele me faz suspirar. É um frescor estar com ele, dono de um coração gigantesco. Tenho muito orgulho da nossa história e da nossa parceria. Ele preenche meu coração e faz eu ficar boba. A gente tá com muita saudade um do outro e sempre se falando. Amo muito esse menino que me dá muito orgulho e que tá arrasando em 'Cara e Coragem'", contou ela durante o bate-papo.

