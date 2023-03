Após sofrer queda, Luiza Possi exibe barriga negativa ao surgir de biquíni

A cantora Luiza Possi exibiu seu corpaço ao surgir de biquíni, e deu detalhes sobre o acidente que sofreu

Luiza Possi (38) impressionou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 29, ao compartilhar um clique esbanjando beleza e boa forma.

A cantora aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado na piscina, e ostentou seu corpão sarado ao surgir usando um biquíni estampado. Ela completou om look com óculos escuros.

Ao compartilhar o clique de biquíni, a artista aproveitou para contar que mais cedo acabou sofrendo um acidente de bicicleta. "Hoje eu acordei às 6 da manhã, de graça, só para agradar o meu marido e fui andar de bicicleta. Mas eu tomei um estabaco no chão, que está difícil até apertar o botão para gravar esses Stories", disse Luiza no começo do vídeo aos risos.

Em seguida, a cantora deu mais detalhes sobre a queda. "Eu caí de uma tal maneira que todo o meu lado direito está estabacado. Então assim, quem vê close, não vê corre. Quem vê Stories, não vê nada. Ia me ver aqui linda e bela, sem saber", completou ela, que brincou na legenda da foto de biquíni. "Ninguém diz que essa tchutchuca cai por aí de bicicleta rara."

Confira a foto de Luiza Possi de biquíni:

Luiza de biquíni na web - Reprodução/Instagram

Zizi Possi passa aniversário no hospital

A cantora Zizi Possi completou 67 anos de idade nesta última terça-feira, 28, e revelou nas redes sociais que está internada em um hospital de São Paulo, lidando com sequelas da Covid-19.

"Hoje é dia do meu aniversário e eu quero agradecer vocês por tanto carinho que estou recebendo, por tanto amor que estou recebendo. Como vocês estão percebendo, eu estou em um ambiente diferente. Eu vim matar a saudade do meu 'amante' Sírio e Libanês! (risos) Encrenquinhas chatas, mas nada grave, graças a Deus. A começar por essa coisa que o Covid deixou em mim, que não passa nunca e outras complicações [...]", disse ela em um trecho do vídeo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!