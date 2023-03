Zizi Possi passa seu aniversário no hospital e recebe visita dos netos

Zizi Possi revela que foi internada em um hospital de São Paulo no dia do aniversário e posa com os netos no quarto

CARAS Digital Publicado em 28/03/2023, às 16h02

Zizi Possi grava vídeo no hospital - Foto: Reprodução / Instagram