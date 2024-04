Após gravidez fake, Mel Maia se exibe em fotos na praia

Chamou a atenção! Mel Maia se exibe em fotos usando roupa de banho e esbanja beleza; atriz ostentou barriguinha após gravidez fake

A atriz Mel Maia chamou a atenção ao postar fotos aproveitando o final de semana na praia e na companhia de amigos. Após brincar ao surgir em um clique fingindo gravidez, a famosa ostentou sua barriguinha sarada em novos cliques.

De biquíni branco, a artista surgiu renovando o bronzeado na praia e depois disso com um modelo preto em uma piscina com vista para o mar. Além disso, Mel Maia apareceu se refrescando em uma banheira com as amigas.

"This weekend", escreveu ela sobre seu final de semana. Nos comentários, os internautas admiraram a jovem. "Tão linda", elogiaram. "Gata demais", falaram outros.

Nas últimas semanas, Mel Maia causou ao surgir em uma foto publicada pela mãe com todos passando a mão em sua barriga. Após levantar suspeitas de gravidez, ela se pronunciou e esclareceu o que havia acontecido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

É bom lembrar que Mel Maia e João Maria Pereira começaram a namorar pouco tempo após o término entre a atriz e o cantor MC Daniel, que aconteceu em agosto de 2023. Desde então, o novo casal trocou elogios na internet e assumiram o relacionamento ao passarem o ano novo juntos.

Mel Maia gastou fortuna para ver o namorado:

Vivendo em um relacionamento à distância, Mel Maia e João Maria Pereira enfrentam muitas chegadas e partidas entre os aeroportos do Brasil e de Portugal. Inclusive, no mês passado, a atriz passou por um perrengue inusitado ao ser parada na imigração e precisou desembolsar um valor considerável ao tentar visitar o amado no exterior.

Segundo a artista, ela foi parada na imigração em Portugal e o funcionário no local a barrou ao ver que ela não tinha passagem comprada para o Brasil. Estranhando que Mel não tinha um bilhete com data marcada para retornar ao seu país, o agente não queria liberá-la. Por isso, a atriz decidiu comprar a passagem e desembolsou uma fortuna.