Após desabafo, Rafa Kalimann exibe a barriga sarada em fotos de cropped: ''Perfeição em pessoa''

Influenciadora digital Rafa Kalimann surge usando look preto estiloso com top transparente e arranca elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 07h49

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) roubou a cena nas redes sociais ao exibir, mais uma vez, sua beleza!

Na noite de terça-feira, 07, a ex-BBB publicou uma sequência de registros em que aparece usando um look todo preto bem vintage após ter feito um desabafo na web sobre as mudanças em sua vida.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, Rafa apostou no carão ao posar com um cropped estampado com transparência, deixando seu shape impecável em evidência. Com calça preta de cintura baixa e uma jaqueta de couro, ela abriu o álbum de fotos feitas em seu quarto.

Na legenda do post, a modelo usou apenas emojis de fogo. Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à musa. "Gata", "Perfeição em pessoa", "Perfeita demais, que isso", "Um look básico de uma noite de terça", "Mas é gata demais essa mulher!!", "DEUSA tem novo significado : Rafaella Kalimann", disseram os seguidores.

Rafa Kalimann recebe ligação romântica de Léo Picon

Recentemente, Rafa Kalimann se surpreendeu ao receber uma ligação de Leo Picon (26). A influencer publicou em seu Twitter um relato onde revela que o amigo ligou e recitou romanticamente a canção Meteoro, de Luan Santana (31). "Esperando a noite toda pela chuva de meteoros e o que recebo é uma ligação do Leo Picon que narra romanticamente: Te dei o sol te dei o mar pra ganhar seu coração, você é raio de saudade meteoro da paixão. E desliga. Fim", escreveu ela.

Confira os cliques de Rafa Kalimann: