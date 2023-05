Aos 70 anos, Bruna Lombardi sensualiza em novo ensaio de lingerie: “Absurda”

De pernas pro ar! Bruna Lombardi deixa detalhes do corpão à mostra com poses ousadas em ensaio sensual inédito

A atriz Bruna Lombardi (70) sempre deixa seus seguidores sem fôlego com suas publicações nas redes sociais. Mas nesta quinta-feira, 25, a loira ultrapassou todos os limites da beleza e deixou a web em polvorosa ao publicar registros de um novo ensaio fotográfico sensual. Só de lingerie, a musa exibiu detalhes do corpão escultural aos 70 anos.

Nos cliques, Bruna aparece deitada na cama enquanto lê um livro, usando um conjuntinho ousado de regata, calcinha e sutiã pretos. As peças são super transparentes e escondem apenas o necessário no corpão da atriz. Para terminar de escandalizar, a musa fez várias poses sensuais: de pernas para o ar e fazendo carão. Bruna até surgiu deitada com o bumbum virado para cima entre os registros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Lombardi (@brunalombardi)

“E somos nós fazendo a nossa história, baby”, Bruna legendou a publicação ousada, que acumulou elogios de celebridades e fãs nos comentários: “Eternamente absurda”, escreveu Ed Motta. “Maravilhosamente bela”, disparou outro admirador da artista. “Que espetáculo de mulher”, disse um terceiro. “De uma beleza estonteante. O jeitinho dela é formidável”, exaltou um seguidor.

Relembre outros cliques ousados de Bruna Lombardi:

Essa não foi a primeira vez que Bruna Lombardi ostenta seu corpão impressionante ao publicar alguns registros reveladores! No começo desse mês, a loira causou alvoroço em suas redes sociais ao publicar um clique em que aparece só de biquíni, exibindo toda a sua beleza natural aos 70 anos.

“O corpo é o instrumento do ator, mas nunca fui de me exibir, mesmo com uma enorme exposição pública, sempre fui discreta e reservada em relação à minha vida. Faz parte do que sou. E o tempo revela cada vez mais quem a gente é”, Bruna refletiu sobre a exposição do corpo na legenda dos cliques estonteantes. Confira!