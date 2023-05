Bruna Lombardi ostenta corpo impressionante ao postar foto de biquíni aos 70 anos

Atriz Bruna Lombardi, de 70 anos, publica fotos de biquíni e arranca elogios dos internautas

Nesta quinta-feira, 11, a atriz Bruna Lombardi (70) decidiu impressionar os seus seguidores. Em suas redes sociais, a famosa apareceu em alguns cliques usando biquíni, mostrando o corpão sensacional que ostenta aos 70 anos de idade.

“Fiz essa sequência de fotos com o Ri, em casa na praia faz um tempo e acho que nunca postei. Deixei no meu arquivo confidencial, que aos poucos vou mostrando”, começou a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“O corpo é o instrumento do ator, mas nunca fui de me exibir, mesmo com uma enorme exposição pública, sempre fui discreta e reservada em relação à minha vida. Faz parte do que sou. E o tempo revela cada vez mais quem a gente é”, completou Bruna.

Nas fotos publicadas pela famosa, ela aparece primeiramente na cama, usando um biquíni marrom de crochê, exibindo suas curvas sensacionais. Além disso, a atriz aparece em outros cliques no meio do mato, ostentando toda sua beleza impressionante, com uma boa forma e saúde de se invejar. Bruna ainda deixou o piercing no umbigo à mostra.

Os comentários da publicação foram inundados de inúmeros elogios para a perfeição da atriz. “Bruna, sempre linda, elegante, inteligente, culta”, comentou um seguidor. “Linda e real… a beleza na sua essência, sem retoques e sem filtros, beleza que hoje se tornou rara… o que temos hoje? Clones de clones… Você mostra a beleza genuína… linda demais”, exaltou uma outra. “Rainha da beleza, passou na fila da beleza um milhão de vezes”, exclamou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todas as cores possíveis, palminhas e carinhas de apaixonados enviados para enaltecer a perfeição de Bruna Lombardi.

Veja a publicação da atriz Bruna Lombardi mostrando toda sua beleza aos 70 anos de idade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Lombardi (@brunalombardi)



Bruna Lombardi aposta em blusa totalmente transparente

Essa não foi a primeira vez que Bruna Lombardi deixou os seguidores encantados com uma peça de roupa reveladora! No mês passado, a atriz fez uma publicação surpreendente para mostrar que ousou na escolha do look. No registro, a loira apostou em uma blusa totalmente transparente e deu um verdadeiro show de beleza.