Aos 62 anos, Gretchen empina o bumbum e exibe corpaço em dia de praia com o marido: ''Um espetáculo''

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 10h01

A cantora Gretchen(62) impressionou os fãs nas redes sociais!

No último domingo, 20, a artista compartilhou um clique poderoso na companhia do marido, Esdras de Souza, no Rio de Janeiro, e chamou atenção pela boa forma.

Em seu feed no Instagram, a mãe de Thammy Miranda surgiu curtindo dia de praia com o saxofonista. Na imagem, ela posou usando biquíni e empinou o bumbum, ostentando seu corpão bronzeado.

"Mais um momento delicioso e tranquilo com meu baby boy. @esdrasdesouza Nós amamos sol. E é relaxante estar contigo sempre", escreveu a famosa na legenda do post.

Nos comentários, os internautas elogiaram o casal e destacaram a beleza de Gretchen. "Maravilhosa... casal top", disse uma seguidora. "Perfeita, coloca qualquer menina no chinelo", destacou outra. "Céus. que mulher é essa? Um espetáculo. Parabéns, viu? Você merece ser feliz", desejou um terceiro. "Um corpo é um corpoooooo", exaltou mais uma fã. Alguns seguidores também apontaram uso de edição, já que a mesma imagem foi postada por Esdras.

Gretchen é escalada para série da Globo em parceria com Youtube

Em breve, a TV Globo estreará sua primeira série em parceria com o Youtube. De acordo coma colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o projeto de humor intitulado Novelei está previsto para julho deste ano e contará com participação de Gretchen, além de Cauã Reymond (41), Supla (55), Tony Ramos (73), Claudia Raia (55) entre outros grandes nomes da TV.

Confira o clique de Gretchen e Esdras de Souza:

