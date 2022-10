Aos 59 anos, Gloria Pires exibe beleza natural em fotos na praia e impressiona: ''Poderosa''

Gloria Pires compartilhou belíssimos registros na praia e deixou os seguidores babando com a sua beleza

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 18h43

Nesta terça-feira, 18, Gloria Pires parou tudo ao compartilhar fotos na praia. Aos 59 anos, a atriz colocou a beleza natural para jogo e chamou a atenção.

Nos cliques, a famosa posa para a câmera diante do mar cristalino. Com um vestido com fenda, ela deixou os cabelos grisalhos ao vento.

Sem maquiagem e sem filtro, a artista mostrou que está com tudo em cima. "Vou me encontrar longe do meu lugar… Eu, caçador de mim", escreveu ela, fazendo referência a obra de Milton Nascimento.

Nos comentários, os admiradores babaram. "Deusa", "Ela é poderosa", "Beleza que fala", "Glória você é linda demais", dispararam eles.

GLORIA PIRES DÁ BEIJÃO NO MARIDO EM CLIQUE

Gloria Pires (59) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado do marido, Orlando Morais (60). A atriz publicou uma foto encantadora, onde ela aparece dando um beijão apaixonado no amado.

Na imagem, o casal aparece abraçado, dando um beijo daqueles de cinema, enquanto usavam looks elegantes, que realçavam a sua beleza. Na legenda, ela se derreteu escrevendo: "Que a felicidade e o amor virem rotina!".

