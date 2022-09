Gloria Pires dá beijão apaixonado em Orlando Morais: ''Que a felicidade e o amor virem rotina!''

Gloria Pires publicou uma foto encantadora e super romântica dando um beijão no marido, Orlando Morais

Nesta segunda-feira, 12, Gloria Pires (59) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado do marido, Orlando Morais (60). A atriz publicou uma foto encantadora, onde ela aparece dando um beijão apaixonado no amado.

Na imagem, o casal aparece abraçado, dando um beijo daqueles de cinema, enquanto usavam looks elegantes, que realçavam a sua beleza. Na legenda, ela se derreteu escrevendo: "Que a felicidade e o amor virem rotina!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Casal perfeito!", escreveu outro. "Que amor!", falou ainda um terceiro.

Confira a foto romântica de Gloria Pires dando u beijão apaixonado no marido, Orlando Morais:

Gloria Pires publica foto conceitual com a família

Recentemente, Gloria Pires compartilhou uma foto inédita ao lado da família e impressionou os fãs com uma publicação conceitual. Na imagem, Gloria aparece ao lado do marido, Orlando Morais, das filhas, Antonia e Ana e do genro, Paulo Dalagnoli, em frente a um espelho.

