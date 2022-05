Aos 59 anos, Claudia Ohana impressiona ao surgir de cara lavada

Atriz Claudia Ohana fez selfies sem nenhuma maquiagem e surpreendeu com beleza natural

CARAS Digital Publicado em 15/05/2022, às 10h49

A atriz Claudia Ohana (59) surpreendeu ao aparecer sem nenhuma maquiagem!

Neste domingo, 15, a artista compartilhou selfies mostrando o seu rosto real e impressionou ao esbanjar beleza natural.

Iluminada pela luz do dia, Claudia Ohana se mostrou sem nenhuma produção para os seus seguidores. "Mim cara limpa! E tu cara pálida? Bom domingo", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, a atriz logo recebeu uma chuva de elogios doas internautas. "Linda como sempre", admiraram. "Sempre linda e natural", falaram outros.

Ainda recentemente, Claudia Ohana parou tudo ao surgir com um look arrasador montado com um sutiã.

Claudia Ohana dispensa produção e surge de cara lavada na rede social: