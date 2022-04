Aos 59 anos, Claudia Ohana monta look com sutiã e arrasa: ''Um look bafo''

Atriz Claudia Ohana apostou em look cheio de atitude para participar do 'Altas Horas' e impressionou

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 14h39

A atriz Claudia Ohana (59) caprichou no look para participar do Altas Horas.

Nesta sexta-feira, 29, a artista compartilhou fotos toda produzida para marcar presença no programa global e impressionou com a combinação para o momento.

Usando um sutiã preto como top, calça de cintura alta e casaco cinza com penas, Claudia Ohana surgiu poderosa ao ainda eleger uma maquiagem de cor vibrante.

"Um look bafo para a gravação de @altashoras. É amanhã, em novo horário!", avisou ela para os fãs acompanharem.

Não demorou para os seguidores encherem a famosa de muitos elogios. "Icônica", definiram os internautas. "Amei esse look", aprovaram outros.

Ainda recentemente, Claudia Ohana parou tudo ao surgir dançando Envolver de Anitta (29). Sem roupa, ela arrancou elogios ao aparecer tomando sol em selfies.

Veja o look de Claudia Ohana para o Altas Horas: