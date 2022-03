Aos 59 anos, Claudia Ohana exibe corpaço na praia e impressiona

Atriz Claudia Ohana esbanjou beleza ao fazer fotos na praia curtindo a natureza

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 11h19

A atriz Claudia Ohana (59) esbanjou beleza em novas fotos e impressionou!

Neste domingo, 27, a artista compartilhou cliques curtindo um dia de sol na praia e chamou a atenção ao surgir de maiô.

Exibindo uma silhueta sequinha no look de praia, Claudia Ohana roubou a cena no local. "Domingo", disse ela ao surgir sorridente curtindo o momento.

Nos comentários, a famosa foi logo coberta de elogios. "Linda de viver", falaram. "Deusa", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Claudia Ohana chocou com seu gingado ao fazer a coreografia de Envolver da Anitta (28).

Veja as fotos de Claudia Ohana de maiô na praia: