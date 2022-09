Aos 58 anos, Cristiana Oliveira mostra corpão sarado em biquíni mínimo: "Deusa"

De férias no nordeste, atriz Cristiana Oliveira mostra corpão em biquíni mínimo em clique paradísiaco e detalhe rouba a atenção

Redação Publicado em 16/09/2022, às 14h22

A atriz Cristiana Oliveira (58), a eterna Juma na versão original de Pantanal (1990), surpreendeu os seguidores na tarde desta sexta-feira, 16, ao compartilhar um registro paradisíaco em um dos locais mais lindo do Brasil: Maragogi, em Alagoas.

Aos 58 anos, a atriz brasileira provou que está com tudo e surgir deslumbrante em uma série de cliques inéditos com um biquíni cavadíssimo. Deitada em um arco, diante do mar azul, a estrela brasileira completou o vestimento com uma saída de praia rosa e um chapéu branco.

No registro, a beldade posou encima de uma cadeira que tem o formato de um coração, e é inteiramente decorada com flores, em sua maioria girassóis: "Aproveitando esses dias de descanso em Maragogi (AL)", escreveu ela na legenda do registro.

O registro, é claro, somou milhares de curtidas e comentários dos seguidores que não pouparam declarações: "Você é maravilhosa!", disse uma. "Uma sereia?", questionou outro. "Você é linda demais! Saudades de te ver na TV", disse um terceiro.

Deitada, Cristiana Oliveira mostra corpão em biquíni mínimo em clique paradisíaco: