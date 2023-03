Aos 56 anos, Paula Burlamaqui ostenta corpo sarado ao surgir de biquíni: "Espetáculo"

A atriz Paula Burlamaqui impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir seu corpão sarado

Na tarde desta sexta-feira, 10, Paula Burlamaqui (56) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir toda sua beleza e boa forma.

A atriz aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro, e em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou uma foto exibindo seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni preto.

A beleza e boa forma da artista deixou os seguidores impressionados, e eles encheram a publicação de elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Espetáculo", escreveu outra. "Maravilhosa demais", afirmou mais uma. "Está belíssima", comentou uma fã.

Confira a foto da atriz de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Burlamaqui (@paulaburlamaquioficial)

Irmã de Neymar exibe bumbum na praia

Rafaella Santos, que é irmã do jogador de futebol Neymar Jr, foi flagrada em um dia em uma praia no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 10. A estrela apareceu com biquíni fio-dental ousado ao ser fotografada durante o seu passeio ao ar livre. A influencer surgiu com um modelito rosa e preto e deixou à mostra suas curvas impecáveis, incluindo o decote profundo e o bumbum à mostra, além da barriga sarada e seu corpo tatuado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!