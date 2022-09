Aos 55 anos, Paula Burlamaqui exibe corpo sarado em foto de biquíni

Paula Burlamaqui exibe a barriga trincada e as curvas impecáveis ao aparece de biquíni fininho em dia ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 09h47

A atriz Paula Burlamaqui (55) agitou as redes sociais ao mostrar o seu corpo sarado em nova foto de biquíni. Nesta semana, a estrela apareceu com look mínimo ao aproveitar um dia de sol em uma praia e surpreendeu com sua boa forma.

A artista revelou que está com o corpo sequinho e musculoso, com direito a barriga chapada e as pernas torneadas. “Penumbra de um dia de sol”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Gata!”, disse um seguidor. “Perfeita, maravilhosa”, escreveu outro. “Sempre linda”, afirmou mais um.

Recentemente, Paula Burlamaqui atuou na novela Verdades Secretas 2, do Globoplay.

Veja a foto de Paula Burlamaqui de biquíni: