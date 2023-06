Aos 50 anos, Ingrid Guimarães exibe curvas impecáveis em fotos de biquíni: "Magnífica"

A atriz Ingrid Guimarães ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar seu corpão sarado

Ingrid Guimarães chamou a atenção dos seguidores ao exibir toda sua beleza e boa forma. Na noite desta quinta-feira, 8, ela usou as redes sociais para postar alguns cliques mostrando como está curtindo o feriado de Corpus Christi.

Nas fotos postada no feed do Instagram, a atriz, que está com 50 anos, exibiu seu corpão sarado ao surgir usando um biquíni fio-dental estampado e óculos escuros à beira da piscina, com direito a um drink. "É feriado que fala, né?", disse ela na legenda.

Os cliques impressionaram os internautas, que encheram a publicação de curtidas e elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Magnífica", escreveu outra. "Linda demais", afirmou uma admiradora da artista.

A atriz, vale dizer, mudou o visual para se dedicar a um novo projeto. Ela se despediu dos fios loiros e surgiu usando um tom mais escuro. "Brunette! Personagem novo, filme novo, cabelo novo. Mas o hair stylist eu não mudo, né Anderson Couto?", escreveu, marcando o cabeleireiro que atende diversas estrelas no Rio de Janeiro.

Confira as fotos de Ingrid Guimarães de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ingrid Guimarães (@ingridguimaraes)

Ingrid Guimarães conhece filho de Claudia Raia

Recentemente, Ingrid Guimarães encantou os seguidores das redes sociais ao dividir um encontro bastante especial. A atriz decidiu visitar uma amiga de longa, e em seu perfil oficial no Instagram, compartilhou algumas fotos em que aparece segurando Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello.

Ao dividir os registro com o bebê e os papais corujas, ela contou que foi conhecer o filho caçula de Claudia, e ainda tomou um café da manhã digno de novela, além de colocar o papo em dia. "A gente vem visitar essa fofura do Luca, toma um café da manhã igual o da Ana Maria Braga, gargalha, ainda sai com indicações de astrólogo a massagista. Parabéns, Claudia e Jarbas por essa fofura que eu roubaria a qualquer momento", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!