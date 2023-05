Ingrid Guimarães se derrete ao visitar Claudia Raia e Luca: "Fofura"

"Parabéns por essa fofura que eu roubaria a qualquer momento", brincou a atriz Ingrid Guimarães ao postar fotos com o filho de Claudia Raia

Ingrid Guimarães(50) encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 26, ao dividir um encontro bastante especial.

A atriz decidiu visitar uma amiga de longa, e em seu perfil oficial no Instagram, compartilhou algumas fotos em que aparece segurando Luca (três meses), filho de Claudia Raia (56) e Jarbas Homem de Mello (53).

Ao dividir os registro com o bebê e os papais corujas, Ingrid contou que foi conhecer o filho caçula de Claudia, e ainda tomou um café da manhã digno de novela, além de colocar o papo em dia.

"A gente vem visitar essa fofura do Luca, toma um café da manhã igual o da Ana Maria Braga, gargalha, ainda sai com indicações de astrólogo a massagista", revelou a artista, que parabenizou os atores pelo filho. "Parabéns, Claudia e Jarbas por essa fofura que eu roubaria a qualquer momento", brincou.

Confira as fotos de Ingrid Guimarães com o filho de Claudia Raia:

Fotos inéditas do batizado de Luca

A atriz Claudia Raia revelou novas fotos do batizado do seu filho caçula, Luca, fruto do casamento com o ator Jarbas Homem de Mello. A celebração religiosa aconteceu no último final de semana e teve os filhos mais velhos da artista, Enzo Celulari (26) e Sophia (20), como os padrinhos.

Nesta última quinta-feira, 25, a mamãe coruja resolveu recordar a data especial e compartilhou fotos inéditas da celebração. No Instagram, ela abriu mostrou momentos especiais do batizado, incluindo fotos da família com looks combinando, o fofo Luca sorrindo para a câmera, o detalhe da lembrancinha e a mesa luxuosa do bolo. "TBT do batizado do meu Luquinha, foi tão lindo que eu já estou com saudade! Um super obrigada aos meus parceiros que se dedicaram com tanto carinho, amei tudo", disse ela na legenda.

