Claudia Raia exibe fotos inéditas do batizado do filho caçula, Luca

Filho caçula de Claudia Raia, Luca aparece fofíssimo em novas fotos do seu batizado luxuoso

A atriz Claudia Raia revelou novas fotos do batizado do seu filho caçula, Luca, fruto do casamento com o ator Jarbas Homem de Mello. A celebração religiosa aconteceu no último final de semana e reuniu os três filhos da artista: Enzo Celulari (26), Sophia (20) e Luca (3 meses).

Agora, nesta quinta-feira, 25, a mamãe coruja resolve recordar a data especial e compartilhou fotos inéditas da celebração. Em um post no Instagram, ela abriu um álbum de fotos com momentos especiais do batizado. Incluindo fotos da família com looks combinando, o fofo Luca sorrindo para a câmera, o detalhe da lembracinha e a mesa luxuosa do bolo.

“TBT do batizado do meu Luquinha, foi tão lindo que eu já estou com saudade! Um super obrigada aos meus parceiros que se dedicaram com tanto carinho, amei tudo”, disse ela na legenda. Luca foi batizado pelos seus irmãos mais velhos, Enzo e Sophia.

Após a cerimônia religiosa, os convidados puderam desfrutar de um banquete luxuoso e conceitual. A mesa cheia de doces e comidas chamou a atenção da forma como foi montada.

Claudia Raia celebra os três meses de Luca

Na última semana, Claudia Raia fez uma festinha em casa para celebrar os três meses do filho caçula, Luca, e contou com a presença dos dois filhos mais velhos, Enzo e Sophia.

A mamãe coruja apareceu sorridente em uma foto rodeada por seus herdeiros na mesa dos doces durante a celebração. “Meu pequeno príncipe está comemorando três meses de vida! Parabéns Luquinha, a mamãe, o papai, a Sophia e o Enzo, amamos muito você”, disse ela na legenda.