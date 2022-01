Aos 49 anos, Luiza Ambiel exibe boa forma de biquíni na piscina

Modelo Luiza Ambiel exibiu sua boa forma em dia de piscina e fez sucesso na web

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 09h12

A modelo Luiza Ambiel (49) provou que está com tudo em cima ao compartilhar recentemente alguns registros de biquíni nas redes sociais.

Há alguns dias, a ex-banheira do Gugu exibiu as curvas ao ser fotografada com um modelito estampado no jardim, próxima de uma piscina.

Curtindo o sol e o calor, a integrante do reality show A Fazenda, da Record TV, caprichou no sorriso e recebeu elogios dos fãs que a acompanham no Instagram.

"Você pode até querer mudar algo no seu corpo, mas não deixe de amá-lo e olhar para ele com mais carinho. Autoestima não é excesso de confiança, é saber aceitar sua individualidade e seu valor", legendou Luiza Ambiel na publicação.

Veja as curvas da modelo Luiza Ambiel!