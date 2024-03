Aos 44 anos, Marcos Mion choca ao mostrar as coxas musculosas

O apresentador Marcos Mion levanta a bermuda até o limite para exibir os músculos de suas pernas e impressiona os fãs

O apresentador Marcos Mion destacou o seu corpo musculoso ao mostrar um novo vídeo na academia. Na noite de quinta-feira, 28, o artista compartilhou o registro do seu treino do dia e fez questão de enfatizar cada músculo do seu corpo.

Inclusive, ele puxou a bermuda para cima e revelou detalhes de quanto as suas coxas estão definidas. Na frente do espelho, o comunicador avaliou e aprovou o formato de suas pernas musculosas e sem nada de gordura.

Na legenda, Mion falou sobre o esforço para conquistar a boa forma. "Nunca imaginei que aos 44 colocaria o melhor shape da minha vida. Não é fácil, aliás é difícil todo dia. Mas, como em tudo na vida, é uma questão do quanto você quer. Muito fácil olhar e diminuir por qualquer motivo ao invés de decidir viver por mais de 15 anos esse estilo de vida. Sem errar. Com treino e dieta totalmente sob controle. Tem que se identificar. Viver assim e não só fazer um projeto. Mais um dia, mais um round. “Keep going, Marcos”!", escreveu.

Marcos Mion perdeu 10 quilos

Recentemente, Marcos Mion contou que já emagreceu 10 quilos em sua preparação para o filme. "Não é pra ganhar biscoito! É pra mostrar o resultado de um cara de 44 anos que decidiu se superar, conquistando o melhor físico da vida para dar vida, com honra e respeito aos que vieram antes de mim, para o personagem da minha vida, meu Rocky Balboa, o Max Machadada. Já são mais de 70 dias de preparação focada sem errar em nenhuma refeição, incluindo Natal e Reveillon (ambos com frango e legumes cozidos) e seguirá até as filmagens acabarem, no final de fevereiro. E até 4 treinos/dia quando dá. Não foram 70 dias pra fazer esses músculos! Eles já estavam aí! Cultivados e criados há mais de 10 anos vivendo como um fisiculturista, que é a forma que eu me encontrei na vida", disse ele.

Então, o artista contou que emagreceu. "Esse tempo foi para secar a gordura num processo seguro e saudável, mantendo a massa magra (os músculos) que estavam “escondidos”. Porque normalmente a pessoa emagrece perdendo gordura e músculo. Comecei esse processo com 92 kilos e hoje estou pesando 82 mantendo a massa magra (músculos) e diminuindo a cada dia", afirmou.