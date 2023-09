Ao lado de Luciano Huck, Angélica posa deslumbrante com vestido rosa: “Barbiezinha”

Angélica arranca suspiros ao posar com look ousado para comparecer a um evento internacional ao lado do marido, Luciano Huck

Na noite da última terça-feira, dia 13, a apresentadora Angélica e seu marido, Luciano Huck, brilharam em um evento em Nova York. Eles estavam lá para prestigiar a cantora Anitta após uma premiação internacional. Através das redes sociais, a loira mostrou que elegeu um look deslumbrante para a ocasião, e sua escolha não decepcionou.

Em seu feed do Instagram, Angélica compartilhou uma sequência de cliques da noite especial. Mesmo posando em uma calçada das ruas americanas, a apresentadora entregou glamour ao apostar em um vestido rosa claro cintilante, justo na cintura e com um cumprimento ousado que a fez parecer uma verdadeira ‘Barbie’.

A loira ainda combinou o vestido chamativo com um salto dourado e uma bolsa da mesma cor, além de penteado e make poderosos. Já o maridão, Luciano fez a linha clássica e compareceu ao evento com uma combinação um tanto quanto discreta, com camisa social cinza, calça e tênis pretos, deixando os holofotes para sua esposa.

“Toda “barbiezinha” para celebrar nossa Anitta ontem, sempre fazendo história”, Angélica abriu detalhes sobre a ocasião na legenda da publicação, que arrancou suspiros de admiradores e amigos do casal: “Tava um deslumbre”, opinou Gominho. “Olha ela”, disse Ingrid Guimarães. “Gente. Ela tá que tá! Tô amando essa Angélica ousada!”, disse um fã.

Vale lembrar que Angélica está prestes a estrear uma nova atração na Globo! Distante das telinhas da emissora desde ‘Estrelas’, a apresentadora animou os fãs ao anunciar que está retornando com um projeto em comemoração aos seus 50 anos. Sem contrato fixo, ela estrela uma série de cinco episódios para relembrar momentos marcantes de sua carreira.

O programa deve revisitar algumas produções, como os bastidores do filme em que se aproximou de Hulk: "Até que um belo dia, um diretor de cinema chamou a gente para fazer um filme junto. E aí é que tudo começou”, a mãe de Joaquim, Benício e Eva relembrou como conheceu o pai de seus filhos em uma recente publicação em suas redes sociais.

