Anitta surge com lace platinada e impressiona internautas: "Maravilhosa"

Cantora Anitta apareceu esbanjando beleza com uma lace platinada nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 28/05/2022, às 16h09

Neste sábado, 28, Anitta (29) surgiu esbanjando beleza com uma lace platinada.

A cantora usou seu perfil no Instagram para mostrar um novo visual, desta vez, Anitta adotou uma lace platinada e surpreendeu seus seguidores.

Anitta publicou uma foto em que mostra o cabelão, e esbanja poder com o look all black e os óculos escuros.

Fãs e amigos de Anitta brincaram sobre uma semelhança com Kim Kardashian (41), que já adotou o visual algumas vezes.

Os fãs da cantora também usaram o espaço para enaltecer a beleza de Anitta: "Beleza de milhões", comentou um. "Maravilhosa", disse outro. "Amei o visual", comentou o terceiro.

Anitta surge com lace platinada e impressiona internautas: