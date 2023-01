Andressa Suita completa 35 anos e faz ensaio fotográfico de maiô

Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita exibe o decote e o corpão sarado ao surgir apenas de maiô estiloso

A modelo Andressa Suita agitou as redes sociais nesta semana ao compartilhar um ensaio fotográfico com maiô estiloso. Ela acaba de completar 35 anos de vida e exibiu toda a sua beleza nas novas fotos feitas durante um passeio de barco no mar.

Nas fotos, a loira ostentou suas curvas impecáveis e o decote poderoso ao posar de maiô e também de biquíni colorido. Inclusive, ela foi muito elogiada por seus fãs nos comentários do álbum de fotos. “Perfeita demais!”, disse um seguidor. “Linda sempre!”, afirmou outro. “Que Deusa”, afirmou mais um.

Andressa Suita fez aniversário nesta sexta-feira, 20, e ganhou uma homenagem do marido, o cantor Gusttavo Lima. Ele exibiu uma foto romântica do casal e falou sobre a data especial na vida da amada.

"Hoje, quero apenas celebrar e desejar um feliz aniversário. Que Deus realize todos os seus sonhos, estar ao seu lado a mais de 10 anos só me trás orgulho e felicidade, acompanhar seu crescimento e ver essa mulher incrível que você se tornou… Obrigado pelos filhos lindos que me destes… Te amo muito, feliz aniversário minha gata… Love You!", disse ele. Nos comentáris, ela respondeu: “Te amo. Obrigada por tudo! Vem logo ficar com a gente”.

Confira o ensaio fotográfico de Andressa Suita: