Andressa Ferreira deixa marquinha de biquíni à mostra em fotos na praia: ''Faço e aconteço''

Influenciadora digital Andressa Ferreira, esposa de Thammy Miranda, ostenta corpaço escultural de biquíni cavadíssimo em dia de chuva à beira-mar

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 11h49

A influenciadora digital Andressa Ferreira (34) usou as redes sociais para postar novas fotos exibindo sua beleza e deixou os seguidores babando nesta quinta-feira, 06!

Em seu feed no Instagram, a esposa de Thammy Miranda (40) publicou registros de um ensaio fotográfico feito por Carlos Serrão em que aparece em dia de chuva em uma praia.

À beira-mar, a atriz posou usando um biquíni branco fio-dental e um chapéu enorme de palha, ostentando suas curvas perfeitas e o corpão bronzeado. Mostrando o shape impecável e as pernas saradas, ela encantou ao deixar a marquinha de sol em evidência nas imagens e comentou um pouco sobre sua personalidade.

"Dá pra acreditar que essas fotos foram feitas em um dia de chuva? Eu poderia muito bem falar: Vou desmarcar", começou escrevendo.

"Mas não, eu vou, faço e aconteço. E sou assim desde criança, quando tenho um objetivo NADA me trava. Eu vou até o fim. Não existe plano B. Você é uma pessoa decidida?", disse ainda Andressa.

Nos comentários, os admiradores não pouparam elogios à gata e destacaram sua beleza. "Que mulher", "Maravilhosa é ela", "Linda como sempre", "Meu deus, você é perfeita", "As invejosas passam mal", "Que isso, Brasil", "Deusa é ela", disseram os fãs.

Confira os cliques de Andressa Ferreira de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Miranda (@andressaferreiramiranda)

Filho de Andressa Ferreira e Thammy fala os nomes dos pais e encanta

Recentemente, Andressa Ferreira encantou os seguidores com um vídeo fofíssimo do filho, Bento. A mamãe coruja flagrou o herdeiro falando o seu nome e do pai, Thammy Miranda e se emocionou. Um pouco tímido, o pequeno esbanjou beleza e fofura ao disparar o nome dos papais e ainda dizer 'eu te amo'. "Só quem é mãe entende quando o filho fala mãe e pai pela primeira vez, é um sentimento único e inexplicável. E quando chama pelo nome? Meu coração não aguenta!", escreveu a modelo.

