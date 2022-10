Filho de Andressa Ferreira e Thammy Miranda fala o nome dos pais em vídeo e explode o fofurômetro

Andressa Ferreira registrou o momento em que o filho, Bento, falou seu nome e se derreteu

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 12h33

Andressa Ferreira (34) encantou os seguidores nesta terça-feira, 4, com um vídeo fofíssimo do filho, Bento. A mamãe coruja flagrou o herdeiro falando o seu nome e do pai, Thammy Miranda (40), e se emocionou.

Um pouco tímido, o pequeno esbanjou beleza e fofura ao disparar o nome dos papais e ainda dizer 'eu te amo'.

"Só quem é mãe entende quando o filho fala mãe e pai pela primeira vez, é um sentimento único e inexplicável. E quando chama pelo nome? Meu coração não aguenta!", escreveu a modelo na legenda da publicação.

Os admiradores da família se derreteram com o registro de Bento. "Que lindo", "Como está lindo... Um príncipe", "Apaixonada por esse nenê", "Que cachinhos lindos", dispararam eles nos comentários.

Nas últimas semanas, a modelo Andressa Ferreira contou que seu coração foi parar na boca ao perder o filho, Bento, de dois anos, em sua mansão. Em seus stories, ela deu detalhes do episódio assustador, mas ao mesmo tempo engraçado.

