Andreia Horta muda o visual para novo trabalho: ''Uma personagem precisa nascer''

Atriz Andreia Horta mostra transformação nos cabelos para viver nova personagem em série do Globoplay

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 06h59

A atriz Andreia Horta (38) encantou os fãs nas redes sociais ao surgir com novo visual!

Na noite de quinta-feira, 02, a artista, que fez sucesso como Lara na novela Um Lugar Ao Sol, compartilhou um clique da preparação para viver a próxima personagem nas telinhas.

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, Andreia posou com as pernas cruzadas usando uma saia curtinha e um top rendado decotado.

"Vai, Andréia, eu sei que mudou tudo, mas uma personagem precisa nascer", escreveu Andreia Horta na legenda da publicação.

"DEUSONA", elogiou Fabiula Nascimento nos comentários. "Gata", exaltou Vanessa Giácomo. "Linda como sempre é poderosa como sempre", destacou um fã.

A famosa estará no elenco da quarta temporada de A Divisão, série que está no catálogo do Globoplay, segundo informações da jornalista Patrícia Kogut. Na trama, a atriz viverá a madrasta de um rapaz sequestrado.

Andreia Horta posta foto com o novo namorado

Recentemente, Andreia Horta surgiu com o novo namorado na web! A gata apareceu abraçada com o ator Ravel Andrade (28), seu novo namorado, em uma foto. “Meu amor e eu”, declarou ela. “Meu encontro. Meu amor total. Flecha de ouro!”, disse ele em sua rede social.

Confira a mudança no visual de Andreia Horta: