Alice Wegmann surge completamente nua em fotos de ensaio: ''Um monumento''

Atriz Alice Wegmann confronta o Instagram e compartilha novos cliques de ensaio fotográfico totalmente sem roupa

A atriz Alice Wegmann (27) deixou os seguidores chocados ao compartilhar novas fotos de um ensaio fotográfico poderoso que realizou!

Na segunda-feira, 17, a artista surgiu completamente sem roupa nos cliques feitos pelo fotógrafo Jorge Bispo. Nas imagens sensuais, publicadas em seu perfil no Instagram, Alice esbanjou toda sua beleza natural ao aparecer em diferentes poses, cobrindo as partes íntimas. Ela já havia publicado algumas imagens do ensaio, mas o próprio Instagram acabou apagando o post.

"O Instagram apagou a postagem, então, toma aqui mais umas né @jorgebispo", escreveu Wegmann na legenda da postagem.

"Belíssima", exaltou Mariana Goldfarb. "Repito: que deusa", elogiou Benedita Zerbini. "Que coisa mais linda", disse Nilma Quariguasi. "Um monumento", elogiou uma fã. "Socorro, musa", falou outra. "Linda demais!", disse uma terceira nos comentários do post.

Confira as fotos de Alice Wegmann sem roupa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alice Wegmann (@alicewegmann)

Alice Wegmann se defende após ser apontada como 'magra demais'

A atriz Alice Wegmann desabafou nas redes sociais após ser alvo de comentários sobre o seu corpo. Tudo começou quando ela mostrou a sua nova silhueta em fotos com a barriga sarada de fora. A artista foi chamada de 'magra demais' e se defendeu ao dizer que o corpo é a sua ferramenta de trabalho.

"Tava lendo alguns comentários dessas últimas fotos que eu postei. Primeiro, queria dizer que eu sou atriz, meu corpo já mudou muitas vezes. (...) O que eu faço com o meu corpo é o meu trabalho, como eu exerço isso, isso é um problema meu, é uma função minha", disse ela.

Então, a atriz contou que já sofreu com transtornos alimentares. "Durante muitos anos, eu passei por um transtorno alimentar, convivi com isso muito tempo da minha vida, tive compulsão alimentar porque fazia dietas muito restritivas. Eu fui parando de ter compulsão por causa do tratamento, e consequentemente eu emagreci, ou seja, eu estava cuidando da minha saúde mental e acabei emagrecendo. Mas, em outros momentos da minha vida, eu estava cuidando da minha saúde mental e eu engordei. É normal o corpo responder de uma forma ou de outra", afirmou.