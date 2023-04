Alessandra Negrini se despede de personagem de Travessia em fotos exibindo beleza exuberante

Atriz Alessandra Negrini ostenta beleza e arranca elogios dos seguidores ao postar fotos de momentos finais como Guida, de Travessia

Nesta quinta-feira, 27, a atriz Alessandra Negrini (52) decidiu deixar seus seguidores ainda mais apaixonados ao surgir em suas redes sociais com novas selfies, aproveitando para se despedir de sua personagem Guiga, na novela das nove da TV Globo, Travessia. As fotos bem pertinho do rosto da artista arrancaram elogios dos internautas, que babaram na beleza da musa.

“Últimos dias de Guida”, escreveu Alessandra Negrini, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de coração vermelho. Nas fotos, a atriz dá um close em seu rosto, sorrindo e encantando os seguidores.

Os comentários foram inundados de elogios para exaltar a perfeição da famosa. “Namoraria um assalariado?”, brincou um de seus mais de milhões de seguidores. “Sorteia um fã para te beijar”, pediu uma outra pessoa. “Se me trair eu ainda peço desculpas”, ironizou uma terceira, completamente apaixonada pela artista.

Veja a publicação compartilhada pela atriz Alessandra Negrini exibindo toda sua beleza enquanto se despede de sua personagem em Travessia:

Que gato! Discreta, Alessandra Negrini é flagrada com seu filho com Murilo Benício

De cara lavada, a atriz Alessandra Negrini foi clicada nesta sexta-feira, 3, em um momento raro ao lado do filho, Antonio Benício Negrini. Ele é fruto do antigo relacionamento da global com o ator e galã Murilo Benício.

A estrela de 52 anos foi flagrada após um almoço com o filho. Aos 26 anos, o rapaz fez recentemente sua estreia na televisão ao lado do pai em Amor de Mãe. A participação foi muito elogiada. Já a atriz está no ar em Travessia, novela que é exibida no horário das nove. Recentemente, a artista publicou em suas redes sociais um vídeo encantador com vários momentos especiais da vida do filho para comemorar mais um ano de vida do herdeiro. "Parabéns, meu amor! Feliz aniversário! Te amo", escreveu a atriz na legenda da postagem. Vale lembrar que Alessandra Negrini também é mãe de Betina Ferreira (18), do seu casamento com o cantor Otto (54). A atriz atualmente está solteira.