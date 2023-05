Agatha Moreira desenha corpo esbelto em modelito justo: "Deusa!"

Atriz Agatha Moreira elege modelito chiquérrimo para evento em Madri e desenha silhueta; veja

Uau! A atriz Agatha Moreira (31), deu um show de beleza e boa forma em novas fotos em sua rede social. Na última terça-feira, 16, a famosa compartilhou cliques, toda produzida, para mais uma evento em Madri, na Espanha e chocou com sua aparência.

Nos registros publicados em sua conta oficial no Instagram, a namorada de Rodrigo Simas (31) surgiu arrasadora usando um look de tirar o fôlego. De cropped e saia longa justíssima, Agatha ostentou seu corpaço escultural ao posar na sacada do hotel.

Com a barriga desenhada de fora e o decote exuberante à mostra, a artista chamou a atenção ao fazer pose em diversos ângulos. "Ainda não superei esse look", revelou ela na legenda.

Nos comentários da publicação, a protagonista que está no ar em 'Terra e Paixão', recebeu uma chuva de elogios. "Que isso gente", admiraram os fãs. "Gatissima", "Perfeita", enalteceram outros.

Leia também: Agatha Moreira fica eufórica ao se encontrar com Antonio Banderas

VEJA A PUBLICAÇÃO DE AGATHA MOREIRA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

Rodrigo Simas revela que sofreu cobrança para se assumir: ''Tive muitas crises''

Rodrigo Simas confessou que está aliviado após ter assumido sua fala da bissexualidade por conta da cobrança que recebeu antes de falar sobre o assunto.

"Não me planejei contar e falar sobre nada. Eu acho que é um momento mais maduro. Acho que cada uma tem o seu momento e falar sobre isso quando me perguntaram foi um alívio em algum lugar, um prazer enorme, um orgulho de falar quem eu sou", disse em entrevista ao Splash UOL.