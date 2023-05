Rodrigo Simas revela que sofreu cobrança para se assumir: ''Tive muitas crises''

Namorado de Agatha Moreira, ator Rodrigo Simas conta que chegou a sofrer crises por conta da pressão para assumir a bissexualidade

O ator Rodrigo Simas (31) confessou que está aliviado após ter assumido sua fala da bissexualidade por conta da cobrança que recebeu antes de falar sobre o assunto.

Namorado da atriz Agatha Moreira (31), o artista disse não planejou contar sobre sua orientação sexual e que sofreu com crises pela pressão. "Não me planejei contar e falar sobre nada. Eu acho que é um momento mais maduro. Acho que cada uma tem o seu momento e falar sobre isso quando me perguntaram foi um alívio em algum lugar, um prazer enorme, um orgulho de falar quem eu sou", disse.

"Eu acho que é exatamente isso, essa coisa de ter que se posicionar, quem você é, você simplesmente é", acrescentou ele ao Splash UOL em um evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira, 16.

Sobre as cobranças para falar sobre quem é, o famoso declarou: "Eu já fui muito cobrado e já tive muitas crises, medos em vários lugares. Falando de 10 anos atrás, ainda era uma grande preocupação a carreira, se encaixar em algum lugar na heteronormatividade, essa coisa de ser considerado galã. Tudo isso contava muito, mas eu fiquei super feliz de falar sobre e ser uma coisa super natural".

"A gente ainda vive num mundo de muitos rótulos e, infelizmente, com muito preconceito, muita homofobia, bifobia, galera marginalizando as travestis. Tudo isso acho que a comunidade tenta se defender muito, mas a gente tem que parar de botar como tabu", desabafou Simas, que está em cartaz na capital cariosa com a peça Prazer, Hamlet.

Pai de Rodrigo Simas fala sobre o filho ter assumido a bissexualidade

O pai de Rodrigo Simas, Beto Simas, falou sobre o desabafo que o filho fez sobre sua bissexualidade. Para ele, o fato do filho ter se assumido foi algo bom.

Ao jornal O Globo, ele afirmou: “Isso foi uma coisa muito bacana, foi libertador para ele. A gente é muito preso e preocupado com valores que são pequenos. O ser humano é muito maior que isso, o amor é muito maior que isso”.

“Fui criado num ambiente supermachista, mas eu o amo da mesma forma, amo até mais. Porque, quando a pessoa se liberta e não tem nenhum receio de falar, isso é que importa. Amor acima de tudo”, disse à coluna da Patricia Kogut. Ele também é pai dos atores Felipe Simas e Bruno Gissoni.