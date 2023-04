Agatha Moreira encanta internautas com fotos de um dia de praia ao lado de Rodrigo Simas e outros famosos

Atriz Agatha Moreira publica fotos tiradas por câmera nova e aparece ao lado de Rodrigo Simas, Giovanna Lancellotti e Yanna Lavigne

Nesta quarta-feira, 19, a atriz Agatha Moreira (31) usou suas redes sociais para compartilhar alguns registros que fez de um dia de praia ao lado de outros famosos através de uma câmera nova. Bastante empolgada com a compra, a artista capturou os melhores momentos do dia com uma Cybershot, bem famosa nos anos 2000, que hoje em dia está voltando à moda.

A atriz aparece ao lado de seu amado Rodrigo Simas (31), além de outras atrizes, como Giovanna Lancellotti (29) e Yanna Lavigne (33). Os registros encantaram os seguidores de Agatha, que elogiaram bastante nos comentários.

“Comprei uma Cybershot e meus amigos que lutem porque estou insuportável… A última foto é uma clara homenagem à época do fotolog”, brincou a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nas imagens, Agatha aparece sendo fotografada enquanto se diverte com sua nova compra. Além disso, ela mostrou fotos tiradas junto das amigas enquanto tomavam sol, deitadas na areia da praia. Para fechar com chave de ouro, a última foto, da qual a atriz comenta na legenda, é uma selfie dela fazendo biquinho e o sinal de paz com os dedos, algo que foi febre nos anos 2000 e 2010.

“Afinal, ela carrega ou não carrega?”, questionou Giovanna, brincando. “Eu ainda tenho a minha de 2012 juro para você. Aff vou mandar limpar a lente”, relembrou uma internauta. “Só faltou ser rosa para trazer ainda mais nostalgia”, brincou uma terceira pessoa.

Veja a publicação da atriz Agatha Moreira curtindo um dia de praia para registrar momentos com sua câmera nova ao lado de Rodrigo Simas, Giovanna Lancellotti e Yanna Lavigne:

