Agatha Moreira deixa discrição de lado ao eleger bolsa de R$ 11,5 mil para ir a praia

A atriz Agatha Moreira ostenta com acessórios de grife ao curtir dia de praia no Rio de Janeiro; veja

Que luxo! Na tarde desta quarta-feira, 01, Agatha Moreira (31) surgiu em suas redes sociais para compartilhar uma série de registros de um passeio que fez na praia do Rio de Janeiro.

A morena resgatou os cliques para celebrar o aniversário da cidade maravilhosa. “Há 31 de 458 anos eu moro no paraíso”, escreveu na legenda da publicação.

Mas o que realmente chamou a atenção dos internautas foram os acessórios grifados que a artista deixou em evidência nos registros.

Nas imagens é possível notar uma bolsa, de R$ 11,5 mil, uma toalha, de pouco mais de R$ 7,2 mil, e um frisbee verde, avaliado em cerca de R$ 4,2 mil, totalizando aproximadamente R$ 23 mil, nos três itens da PRADA.

Nos comentários, os fãs ficaram impressionados e logo elogiaram os registros. "Maravilhosa", admirou uma. "Gostosa", falou outra. "Amo essa mistura que o brasileiro consegue fazer: pega um item de milhares de reais e combina com a havaiana mais barata e linda que já existiu!”, destacou uma terceira.

Vale lembrar que recentementeAgatha Moreira encantou os fãs ao publicar uma série de cliques em que surge na cama em um momento de intimidade com o namorado.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE AGATHA MOREIRA:

CURTIÇÃO

Agatha Moreira e Rodrigo Simasderreteram os seguidores com fotos da viagem que os pombinhos fizeram para Bonito, cidade no estado de Mato Grosso do Sul.

“Conhecendo mais um lugar nesse Brasil. Bonito - Mato Grosso do Sul. Um agradecimento muito especial ao Tiago Marco por nos receber tão bem e com essa energia maravilhosa”, escreveram os dois, em uma publicação compartilhada nos seus respectivos perfis no Instagram.