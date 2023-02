Agatha Moreira e Rodrigo Simas encantam seguidores ao aproveitar cachoeira

Viajando pelo Mato Grosso do Sul, casal de atores Agatha Moreira e Rodrigo Simas mostram detalhes de paisagens lindas

Nesta sexta-feira, 3, o casal de atores Agatha Moreira (31) e Rodrigo Simas (31) encantaram os seguidores com fotos da viagem que os pombinhos fizeram para Bonito, cidade no estado de Mato Grosso do Sul.

“Conhecendo mais um lugar nesse Brasil. Bonito - Mato Grosso do Sul. Um agradecimento muito especial ao Tiago Marco por nos receber tão bem e com essa energia maravilhosa”, escreveram os dois, em uma publicação compartilhada nos seus respectivos perfis no Instagram.

Nas fotos, Agatha e Rodrigo aparecem curtindo uma cachoeira maravilhosa, se aventurando em explorar uma gruta com águas belíssimas, além de mergulhar nas azuis águas que curtiram em um dos destinos mais visitados do Brasil.

Veja a publicação do casal de atores Agatha Moreira e Rodrigo Simas curtindo uma viagem por Bonito, no Mato Grosso do Sul:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Simas (@simasrodrigo)



