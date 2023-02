Agatha Moreira e Rodrigo Simas se agarram na cama em cliques íntimos: "Juntos"

Agatha Moreira e Rodrigo Simas se agarram em fotos bem ousadas publicadas nas redes sociais

O casal Agatha Moreira e Rodrigo Simas encantou os fãs nesta terça-feira,14, ao publicar uma série de cliques em que surgem na cama em um momento de intimidade. Apaixonados, eles posaram para um ensaio bem ousado.

Os dois foram escolhidos por uma grife norte-americana de roupa íntima. Nas fotos, os dois surgem na cama trocando carinhos em poses indiscretas. Os corpos perfeitos do casal ficaram em evidência ao publicarem os cliques.

"Juntos", disse a atriz. Há fotos em preto e branco e fotos coloridas. Nos comentários, seguidores deixaram muitos elogios para o casal e exaltaram a beleza da dupla.

"Vidas solteiras importam", brincou um. "Solteiro não tem paz", declarou outro. "Casal de milhões esse e o outro não sei se pode falar aqui", afirmou outro. "Estou tendo crises de ansiedade. Me adotem pro relacionamento de vocês", pediu outro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

Agatha Moreira rouba a cena ao exibir corpão em viagem com Rodrigo Simas

Agatha Moreira, que viveu Giovanna em Verdades Secretas, compartilhou registros de sua viagem de férias ao lado do namorado, Rodrigo Simas! A atriz usou as redes sociais para publicar uma sequência de fotos durante os dias de descanso em Barra Grande, na Bahia. Na série de imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, ela aparece com o amado ao lado de amigos. Em alguns cliques, Agatha posou usando um biquíni preto cavado, mostrando seu corpo sarado e a barriga sequinha.