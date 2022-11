Adriano Imperador faz tratamento de beleza após se casar no civil com Micaela Mesquita

"Hidratando a pele", escreveu Adriano Imperador na legenda da postagem na web ao lado de Micaela Mesquita

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 13h00

O ex-jogador de futebol Adriano Imperador (40) fez um procedimento de cuidado com a pele e o compartilhou com seus seguidores nas redes sociais, nesta última quarta-feira, 09, após dizer "sim" para a cabeleireira Micaela Mesquita (25) e se casar no civil.

Na imagem, o eterno craque aparece ao lado da esposa, usando uma máscara de argila no rosto, muito usada para ajudar no controle da oleosidade facial e na hidratação. "Hidratando a pele", escreveu Adriano na legenda da postagem na web.

A argila branca, que foi o material utilizado na máscara de Adriano, é uma das mais suaves para quem quer começar a fazer esse tipo de procedimento, porque tem um pH parecido com o da pele humana. Ela também atua como um revitalizante, ajuda a clarear manchas e suavizar imperfeições, como cicatrizes já formadas.

Adriano Imperador se casa com Micaela Mesquita no civil

A ideia do casal era fazer o casamento no civil apenas no dia 30 de novembro, com a festa para comemorar, marcada três dias depois, para amigos íntimos e familiares dos dois. Porém, acabaram se antecipando.

Micaela compartilhou em suas redes sociais, fotos do momento em que o casal assina os papéis do casamento, se tornando, assim, a Imperatriz do famoso Didico. “Enfim, casados”, escreveu ela na legenda da publicação.

Adriano e Micaela já foram e voltaram algumas vezes no relacionamento, sendo que essa é a quinta vez que reataram o romance. Eles já estavam praticamente casados, usando até mesmo aliança nos dedos. Porém, a oficialização do casamento era um desejo do casal.

Um pastor deve fazer a celebração da cerimônia, visto que a jovem é evangélica. O anúncio do casamento foi feito em um almoço de família na casa de Adriano, onde se encontravam a família toda, com primos, tios, irmãos e filhos.