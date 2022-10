Ex-jogador de futebol, Adriano Imperador posa com namorada após reatar romance

O ex-jogador de futebol Adriano Imperador está namorando Micaela Mesquita, entre idas e vindas, desde 2015

O ex-jogador de futebol Adriano Imperador (40), que recentemente reatou pela quinta vez o namoro com Micaela Mesquita (23), postou uma foto com a amada na cama do casal e se declarou.

"De boa com a minha linda futura esposa", escreveu ele, na noite desta quarta-feira, 19. "É muito bom estar ao lado da pessoa que ama", postou o ex-jogador.

"Minha danada", ainda publicou ele com a loira em outro post recente.

O ex-jogador se declarou à Micaela no início do mês, confirmando a volta do romance. O casal, entre idas e vindas, está junto desde 2015.

Neta de Gretchen se envolveu com o jogador

Adriano chegou a trocar beijos com Bia Miranda(18), neta da cantora Gretchen (63) e atual participante da atual edição A Fazenda 14, na TV Record.

"Eu fiquei com o Adriano quando estava dando um tempo do meu namoro. Fiquei com o Adriano duas vezes só. Não teve nada de relacionamento nem de namoro, nada. Só ficamos e estávamos nos conhecendo", declarou Bia em seu Instagram, em agosto deste ano.

Gretchen chegou a utilizar suas redes sociais e garantiu que, ainda que eles estivessem vivendo um romance, isso não seria um problema para ela ou qualquer outro membro de sua família, já que eles não se importam com diferença de idade entre as pessoas.