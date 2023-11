Adriane Galisteu exibe barriga sarada ao renovar o bronzeado: "Mulher espetacular"

A apresentadora Adriane Galisteu exibiu seu corpo sarado ao aproveitar o dia ensolarado

Adriane Galisteuimpressionou os seguidores das redes sociais neste sábado, 18, ao compartilhar uma sequência de fotos exibindo toda sua beleza natural.

A apresentadora do reality show A Fazenda, da Record TV, aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado, e exibiu seu corpão sarado ao surgir usando um biquíni sem alças verde, óculos escuros e boné. "Do jeitinho que eu amo! Música boa e sol", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Musa", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Uma mulher espetacular e linda", afirmou uma fã. "Meu Deus, como faz pra ficar com essa barriga chapada? Tá linda", comentou mais uma.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Galisteu refletiu sobre a idade e autoestima. "Me enche de orgulho. Me sinto parte integrante dessa mulher de 50 anos. Gosto do que vejo no espelho, gosto de mim, falo abertamente sobre os meus defeitos e qualidades, relacionamentos e autoestima. Falo do meu nariz, tenho até um quadro nas minhas redes sociais que chama 'Dona do Meu Nariz', de tanto que pegam no meu nariz", afirmou ela.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Galisteu lamenta morte da sogra

A apresentadora Adriane Galisteu revelou que sua família está de luto após a morte da mãe de seu esposo Alexandre Iódice, dona Suely. A loira deu a triste notícia em sua rede social e lamentou a partida da avó de seu filho. Com uma foto feliz ao lado da sogra, a comandante de A Fazenda, da Record TV, desabafou sobre como é difícil dizer adeus para quem se ama.

"Hoje está sendo um daqueles dias muito difíceis. Infelizmente, recebemos a notícia do falecimento da minha querida sogra Suely, uma mulher radiante e que amava viver. É difícil aceitar essas perdas da vida, não importa a idade, nunca estamos preparados para dizer adeus. Mas acredito que ela agora descansou, foram meses de luta e que mostrou o quão forte ela foi, e como ela era amada (por todos - filhos, noras, genros, netos e amigos) [...]", escreveu ela em um trecho. Confira a postagem completa!