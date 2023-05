Adriana Birolli impressiona ao mostrar corpo escultural em cliques de biquíni: "Beleza impecável"

A atriz Adriana Birolli chamou a atenção ao surgir de biquíni na web enquanto curte o dia na praia

Adriana Birolli (36) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpo sarado em cliques de biquíni durante sua viagem.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece exibindo sseu corpo escultural ao surgir fazendo várias poses na praia de Boa Viagem, em Pernambuco. Nas imagens, ela aparece deitada em algumas pedras, sentada em uma escada, na areia e também no mar.

Para curtir o dia ensolarado, Biroli apostou em um biquíni branco com estampa de coqueiros. Ela também usou uma saída de praia combinando. "Curtindo um pouco a praia de Boa Viagem", contou na legenda da publicação.

Depois, a atriz falou da sua peça, 'Não!', que está em cartaz no teatro Luiz Mendonça, em Recife. "Dias 20 e 21 tem espetáculo 'Não'. A comédia pra quem tem dificuldade de dizer NÃO!, no teatro Luiz Mendonça", completou a artista.

Os registro chamou a atenção dos seguidores, que elogiaram a beleza de Adriana. "Belíssima", disse uma fã. "Diva", falou outra. "Linda, com uma beleza impecável, a vista é linda, mas a sua beleza rouba a cena", comentou um terceiro.

Confira a publicação de Adriana Birolli de biquíni:

Adriana Birolli curte dia na natureza com o namorado

Recentemente, a atriz Adriana Birolli aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir a natureza. Em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou uma sequência de cliques em que aparece exibindo suas curvas ao surgir usando um biquíni azul, enquanto toma banho de cachoeira.

Birolli também mostrou que estava curtindo o local ao lado de seu namorado, o diretor de TV Ivan Zettel (62), com quem começou a se relacionar durante a pandemia da covid-19. Na legenda do post, a artista contou que estava renovando as energias em meio à natureza para aproveitar a nova semana. "Renovando as energias para começar uma linda semana!", escreveu ela.

