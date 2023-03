De biquíni, Adriana Birolli curte dia na cachoeira ao lado do namorado: "Renovando as energias"

A atriz Adriana Birolli chamou a atenção ao curtir o dia na cachoeira ao lado do namorado, Ivan Zettel

Neste domingo, 19, a atriz Adriana Birolli (36) aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir a natureza.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques em que aparece exibindo suas curvas ao surgir usando um biquíni azul, enquanto toma banho de cachoeira.

Birolli também mostrou que estava curtindo o local ao lado de seu namorado, o diretor de TV Ivan Zettel (62), com quem começou a se relacionar durante a pandemia da covid-19.

Na legenda do post, a artista contou que estava renovando as energias em meio à natureza para aproveitar a nova semana. "Renovando as energias para começar uma linda semana!", escreveu ela.

Essa não é a primeira vez que Adriana Birolli aparece com o namorado. Recentemente, ela foi flagrada pelos paparazzi durante um passeio com Ivan Zettel, nas ruas do Rio de Janeiro. Discreta em relação à vida pessoal, os dois foram fotografados enquanto caminhavam lado a lado em uma tarde de compras.

Vale lembrar que Birolli é conhecida por seus trabalhos em Império, Fina Estampa e Viver a Vida, todas da TV Globo. Já seu namorado, comandou diversas novelas como O Dono do Mundo, De Corpo e Alma e O Cravo e a Rosa. Além disso, ele também esteve nas produções de Belaventura e Escrava Mãe.

Confira as fotos de Adriana Birolli na cachoeira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Birolli Oficial (@adrianabirolli)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!