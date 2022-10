Zeca Pagodinho surge em momento fofo com os netos: "Quem aguenta tanta fofura?"

O cantor Zeca Pagodinho aproveitou a tarde ao lado dos netos, Miguel e Domênico, e dividiu o momento nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 18h40

O cantor Zeca Pagodinho(63) explodiu o fofurômetro ao compartilhar um clique fofo ao lado dos netos caçulas, Miguel e Domênico, na tarde desta quarta-feira, 19.

Em seu perfil no Instagram, o artista compartilhou uma imagem em que aparece deitado no chão na companhia dos dois bebês, que estão encostados em sua barriga. A esposa de Zeca, Mônica Silva, também está aproveitando o momento com o marido e netos.

"E essa farra? Vovô Zeca e Vovó Mônica aproveitaram a tarde para curtir os netinhos Miguel e Domênico! Quem aguenta tanta fofura??", diz a legenda da publicação.

O registro fofo encantou os seguidores, que encheram a postagem de curtidas e elogios. "Que momento lindo", se derreteu uma fã. "Melhor coisa são os netos, faz um bem incrível pra gente", afirmou outra. "Sua família está cada vez mais linda Zeca, parabéns", escreveu uma seguidora. "O vovô coruja, que coisa mais linda", falou mais uma.

Confira a foto de Zeca Pagodinho com os netos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho)

Zeca recusa foto com fã

Recentemente, Zeca se recusou a tirar uma foto com um fã que o encontrou em um shopping no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Gustavo Correa publicou um vídeo no qual aparece pedindo para tirar foto com o artista. "Ah, que isso? Uma hora dessas?", disse o cantor, levando o rapaz aos risos com a reação sincera do carioca. Na postagem, o rapaz garantiu que não ficou chateado e brincou que ele poderia estar de ressaca.

