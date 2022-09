Zeca Pagodinho nega foto com fã: ‘Uma hora dessas?’

Cantor de samba Zeca Pagodinho se negou a tirar foto com fã em shopping pela manhã

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 15h12

Nesta quinta-feira, 22, o cantor de samba Zeca Pagodinho (63) se recusou a tirar uma foto com um fã que o encontrou em um shopping no Rio de Janeiro. Gustavo Correa publicou em suas redes sociais um vídeo no qual aparece pedindo para tirar foto com o artista.

Zeca responde: “Ah, que isso? Uma hora dessas?”, levando Gustavo à risada da reação sincera do carioca. O rapaz garante que não ficou chateado e brincou que ele poderia estar de ressaca.

“Fiz mais pelo entretenimento. Queria saber como ele reagiria. Me amarro nele, sou muito fã e entendo super a parte dele. Gente, releva. Ele deve estar de ressaca. Quase onze da manhã e a gente pedindo para tirar foto com o cara… ressaca braba”, brincou.

Zeca Pagodinho já explicou que não gosta muito de tirar foto. “Eu não gosto de tirar foto, principalmente em Xerém porque é o único lugar que eu sento na praça, leio jornal, tomo uma cerveja, vou à feira. Algum lugar eu quero ser o Jessé, e esse lugar tem que ser Xerém", confessou durante um bate-papo com Mano Brown em seu podcast, Mano a Mano.

Zeca Pagodinho faz declaração para Arlindo Cruz em seu aniversário

No Instagram, Zeca publicou um vídeo onde os dois artistas aparecem cantando a música Meu Poeta, de Arlindo Cruz, e se declarou ao comemorar o aniversário de 64 anos de idade do sambista, que participou do grupo Fundo de Quintal.

"Um dos maiores poetas do samba, @arlindocruzobem faz aniversário hoje! É dia de celebrar sua obra e a linda amizade entre ele e Zeca Pagodinho! Que Arlindo receba as melhores vibrações de amor e saúde!", escreveu a equipe de Zeca Pagodinho na legenda.

Vale lembrar que Arlindo Cruz passa por alguns problemas de saúde, tendo sido internado em junho, para realizar um procedimento no pulmão, aproveitando também para ajustar uma válvula em seu cérebro.