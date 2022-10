Zé Felipe surge fantasiado de Homem-Aranha e mostra diversão com a família

Cantor Zé Felipe se veste de Homem-Aranha e mostra momento de diversão com a esposa, Virginia Fonseca, e a filha, Maria Alice

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 08h00

O cantor Zé Felipe (24) divertiu a família na noite de quarta-feira, 26, ao surgir com fantasia do Homem-Aranha, um dos super-heróis da Marvel!

Em seu feed no Instagram, o sertannejo compartilhou o momento de descontração em casa ao lado da esposa, Virginia Fonseca (23), que acabou de dar à luz a segunda filha do casal, Maria Flor, da primogênita do casal, Maria Alice, de um aninho e quatro meses, da sogra, Margareth Serrão, e do cunhado.

Nas imagens, ele posou usando o traje do famoso Peter Parker. "Hoje teve Homem-Aranha", escreveu Zé Felipe ao legendar a publicação.

"Que isso, véi", brincou Virginia nos comentários, com emojis de gargalhadas. "Eu amo essa família", declarou um fã. "Quanta leveza nessa família, acho lindo!", se divertiu outra. "A Margareth é a melhor kkkk", comentou mais uma sobre a mãe de Virginia, que posou mostrando o dedo do meio para o genro. "Essa publicação foi de 0 a 100 tão rápido KKKKKKKKKKKKKKKKK", brincou mais uma.

Recentemente, Virginia explodiu o fofurômetro ao exibir o rostinho da filha recém-nascida. "Pra alegrar a tarde de vocês", babou a mamãe coruja.

Confira as fotos de Zé Felipe de Homem-Aranha com a família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

Virginia compartilha mapa astral das filhas e combinação surpreende

Na quarta-feira, 26, Virginia Fonseca mostrou para os seguidores que é gente como a gente e que também gosta de se aprofundar nos assuntos sobre o mundo dos signos. A influenciadora se surpreendeu ao receber o mapa astral da caçula, Maria Flor, que conta com uma combinação raríssima, e decidiu ir atrás do mapa da primogênita, Maria Alice. Os mapas, compartilhados pela empresária nos stories, foram feitos pela astróloga Duda Dias, que já ganhou mais de 10 mil seguidores, após aparecer nos stories de Virginia. De acordo com a astrologia, Maria Flor conta com uma raridade em seu mapa: dois grandes trígonos! Um em signo de ar, indicando forte carisma, um caráter extrovertido e comunicativo e outro trígono nos signos de terra, indicando forte ambição e facilidade com finanças. Ou seja, parece que tal mãe, tal filha não é mesmo? A pequena é do signo de Libra, com Sol, Mercúrio, Ascendente e Vênus em Libra também! Já sabemos que a vaidade e a beleza estarão presentes em sua vida.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!