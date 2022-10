Virginia compartilha o mapa astral das filhas e combinação SUPER-RARA de Maria Flor surpreende

Virginia Fonseca gostou tanto do mapa astral super-raro de Maria Flor que pediu para que fizessem de Maria Alice também, e parece que as pequenas puxaram a mamãe

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 14h15

Nesta quarta-feira, 26, Virginia Fonseca (23) mostrou para os seguidores que é gente como a gente e que também gosta de se aprofundar nos assuntos sobre o mundo dos signos. A influenciadora se surpreendeu ao receber o mapa astral da caçula, Maria Flor, que conta com uma combinação raríssima, e decidiu ir atrás do mapa da primogênita, Maria Alice.

Virginia compartilha o mapa astral das filhas - Instagram

Os mapas, compartilhados pela empresária nos stories, foram feitos pela astróloga Duda Dias, que já ganhou mais de 10 mil seguidores, após aparecer nos stories de Virginia. De acordo com a astrologia, Maria Flor conta com uma raridade em seu mapa: dois grandes trígonos! Um em signo de ar, indicando forte carisma, um caráter extrovertido e comunicativo e outro trígono nos signos de terra, indicando forte ambição e facilidade com finanças. Ou seja, parece que tal mãe, tal filha não é mesmo? A pequena é do signo de Libra, com Sol, Mercúrio, Ascendente e Vênus em Libra também! Já sabemos que a vaidade e a beleza estarão presentes em sua vida.

Maria Alice também não parece estar muito distante da personalidade dos pais. Geminiana com Ascendente em Leão, terá a comunicação e expressividade como suas grandes aliadas. Além da Lua em Aquário, que traz uma marca pessoal muito forte, assim como Oprah e Britney Spears. Dá pra imaginar? Mas a informação que deixou os seguidores chocados foi a de que a Maria Alice tem o Meio do Céu em Touro, signo da garganta! Ou seja, há uma forte conspiração do Universo para que a primogênita siga os passos musicais do papai, Zé Felipe, ou do avô, Leonardo.

Virginia encanta com nova foto das filhas

Virginia mostrou que semelhança das filhas com os pais vai além da personalidade e dos signos. As pequenas posaram para uma nova foto da família reunida, compartilhada pela influenciadora, que comemorou os 40 milhões de seguidores e o sucesso no mundo dos negócios.

“40 MILHÕES DE PESSOAS AQUI!!!!!! Confesso que não estava preparada kk dezembro de 2021 estávamos comemorando 30 MILHÕES e em menos de 1 ano, já somos 40 MILHÕES. Como eu sempre digo, toda honra e glória de Deus!! Sou um ser humano como todos vocês, irei acertar, errar, sorrir, chorar, mas desistir nunca será uma opção pra mim!”