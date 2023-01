Horóscopo Chinês: descubra o que janeiro de 2023 reserva para cada signo

Confira como a energia do Búfalo vai influenciar os 12 signos neste início de ano

O primeiro mês do ano costuma ser visto, por muitas pessoas, como um recomeço. Contudo, na Astrologia Oriental, funciona de modo um pouco diferente. “Pelo nosso calendário, já entraremos em um novo ciclo, novas energias poderão se manifestar pelo padrão de egrégora que todos nós empregamos quando experienciamos um fim de ano e entramos em outro. No entanto, pela referência da Astrologia Chinesa que utiliza o calendário solar, isso só acontecerá em fevereiro, e não em janeiro”, esclarece Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa.

Conforme ela explica, “janeiro será o início das grandes mudanças de padrão energético, tanto terrestre quanto celeste, que ainda estarão para ocorrer no próximo mês”. Confira como as características de energia do mês do Búfalo vão influenciar cada signo chinês nos primeiros 30 dias de 2023.

Rato

O Rato é curioso por natureza, hábil por enfrentar desafios e dificuldades que surgem em seu caminho.

Com o mês de janeiro entrando, todo cuidado será necessário para não exagerar nas críticas, já que seu poder de argumentação ficará em evidência. Poderá ser mais honesto do que em tempos anteriores.

Búfalo

O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente, é conservador e busca naturalmente ser independente. Em janeiro, procure se desprender da rigidez que te leva a agir de forma automática. O movimento da Água favorece o relacionamento com as pessoas. Não deixe o fluxo de

energia estagnar. Deixe fluir a energia e os acontecimentos sem tanto apego.

Tigre

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações, seu vigor é estimulante e, ainda, é cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. Em janeiro, as características na constituição de energia desse nativo ficarão mais intensas. Precisará ter ainda mais cuidado com a impulsividade e a agressividade, até nas situações mais corriqueiras do cotidiano.

Coelho

Previsão do Horóscopo Chinês para o signo do Coelho (Imagem: Shutterstock)

Considerado um dos mais afortunados signos, o Coelho tem uma graciosidade natural na conduta e no modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas. Por isso, a diplomacia nele é evidente. Em janeiro, sua conduta, se bem equilibrada, poderá gerar bons frutos de amizades e diplomacia. Entretanto, tenha atenção para não cair no exagero da segurança e autoconfiança, pois isso poderá te impedir de enxergar novos pontos de vista.

Dragão

O nativo de Dragãotem muita vitalidade e uma forma de viver mais extravagante. Ele se coloca com certa altivez nos processos ordinários. Em janeiro, considere deixar-se sobrevoar em um terreno que pode estar obstruído energeticamente. Avance e use sua criatividade e vitalidade para superar algum obstáculo.

Serpente

A Serpente é o signo do filósofo. Com sua astúcia, esse nativo é um pensador profundo. Tem a sabedoria inata e conserva sua presença de espírito até nos momentos desafiadores. Em janeiro, é possível que possa se sentir mais energizado energeticamente, por isso atenção para não colocar à disposição mais energia do que sua capacidade. Não seja muito exigente com as relações pessoais.

Cavalo

Previsão do Horóscopo Chinês para o signo do Cavalo (Imagem: Shutterstock)

A aventura empolga o Cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas escolhas, bem como pela autoconfiança em agir de acordo com suas inclinações. Em janeiro, tenha atenção para manter o equilíbrio e ficar longe do estresse. Equalize o tempo interno com o tempo das coisas exteriores. Isso lhe trará mais referências para agir de modo mais assertivo.

Cabra

A Cabra é um signo que se apresenta com integridade e sinceridade. Consegue o que quer sem recorrer à força. A resposta emocional, geralmente, prevalece em suas ações. No primeiro mês do ano, tenha cuidado para não se deixar dominar facilmente por suas emoções de controle e apego. Isso beneficiará seu sistema de saúde global, sem somatizar doenças que poderiam resultar de emoções aumentadas.

Macaco

O Macaco é osigno do inventor. É um nativo que tem facilidade de improvisar quando algum desafio se apresenta e sabe usar recursos inovadores pela sua habilidade natural. Em janeiro, sua energia poderá ser fonte de inspiração para outras pessoas e para os acontecimentos à sua volta. A interface tecnológica sempre é um auxílio que poderá conduzir a seus objetivos.

Galo

Pela sua altivez marcada em seu território, o Galo aparenta ser um herói impávido, pois precisa se sentir seguro no seu domínio de território. Será importante saber usar sua comunicação, assim como expor seus sentimentos e desejos. Não se deixe levar pela agressividade com receio de perder autoridade, visto que haverá essa tendência.

Cão

Previsão do Horóscopo Chinês para o signo do Cão (Imagem: Shutterstock)

A lealdade do nativo de Cão é muito aparente. Ele mantém, usualmente, a constância em suas ações e pode ser compreensivo. Em janeiro, suas características de cumplicidade não poderão ser confundidas com obrigações que devem ser recompensadas. A confiança poderá ser utilizada como ponto de segurança para sua energia.

Javali

O Javali é um signo de honestidade e simplicidade. A força moral se torna parte considerável em suas condutas. Traz a tendência a ser ingênuo, o que pode limitar suas percepções. Procure utilizar seus conhecimentos e intuição visando contornar obstáculos nas tarefas que sejam árduas para você. Escolha ser mais flexível em suas ações. Ajuste sua percepção para lidar com as informações vindas do externo, pois nem sempre correspondem à realidade.