Horóscopo mensal: previsão completa de janeiro para os 12 signos

Astróloga explica como será o primeiro mês de 2023 para cada nativo do zodíaco

Janeiro começa com o Sol em Capricórnio fazendo bons aspectos com Urano, indicando um momento de criatividade em alta. Poderá haver busca por mudanças e soluções que estejam alinhadas a propósitos maiores, assim como facilidade para se conectar com a intuição.

Desafios podem surgir

Em seguida, o Sol entrará em conjunção com Plutão, indicando um período desafiador. Depois, fará conjunção com Saturno. Isso indica que precisaremos colocar os pés no chão e ouvir as reflexões e intuições que surgirem. Vênus, Mercúrio e Plutão estarão em conjunção bem no início do mês. Isso poderá indicar desafios nos relacionamentos, tendência a situações dolorosas e traumáticas e conflitos com figuras políticas.

Energia para realização

Logo depois, os 3 planetas se afastarão, e Vênus se unirá em conjunção com Saturno. Isso poderá trazer mais senso de realidade e força para fazer o que é preciso. Bom período para estabelecer limites. A fase também poderá indicar sentimentos de carência. Mercúrio seguirá em movimento retrógrado até o dia 18, evidenciando desafios nas comunicações, nos transportes e nas pequenas viagens, o que nos convidará a olhar tudo com mais atenção e cautela.

Áries

Amor

No início do mês, você vivenciará um momento para expandir sua rede de amor. Poderá compreender o afeto de forma mais ampla e buscar novos movimentos em sua vida afetiva. Essa mudança poderá ser em um novo relacionamento ou no que você está. Será um período para pensar diferente e se alinhar com quem você é agora. Será uma boa fase também para analisar o que espera de uma relação, desapegando de padrões de pensamento e comportamentos que sejam nocivos.

Família

Você dedicará bastante atenção à sua família neste mês. Pode ser que você receba o apoio dela em sua vida profissional ou, até mesmo, que trabalhe com ela. A tendência é que seja algo de sucesso. Poderá ser um mês harmonioso, mas deverá ter atenção aos excessos com comida e gastos com dinheiro. Cuidado, pois isso poderá prejudicar a saúde financeira e o seu corpo. A prática da espiritualidade em família poderá ser excelente para trazer mais harmonia.

Trabalho

Tenderá a ser um mês movimentado em sua vida profissional. Você terá a oportunidade de receber o reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que você admira. Sua intuição e criatividade estarão afloradas, assim como sua capacidade de trazer harmonia ao ambiente de trabalho e de ter uma visão conciliadora. Isso permitirá compreender o lado de cada um, especialmente no início do mês. Apesar desta movimentação, pode ser que aconteçam desafios na comunicação e em viagens profissionais.

Touro

Previsão para o signo de Touro em janeiro (Imagem: Shutterstock)

Amor

No início do mês, você estará em um momento de dar mais atenção à sua vida amorosa, especialmente ao relacionamento que deseja para o futuro. Invista no cultivo de uma boa relação. Entretanto, é bem provável que se depare com medos e traumas que trazem bastante desconforto, mas que também mostram a oportunidade de desapegar de dores antigas e seguir com mais maturidade.

Família

As relações familiares poderão passar por um momento desafiador neste mês. Tudo indica que situações mal resolvidas precisam ser ressignificadas. Contudo, isso poderá trazer à tona algumas dores e traumas do passado. É possível que você precise lidar com o adoecimento ou com o afastamento de algum ente querido por questões de saúde. Procure encarar esse período como uma fase importante para o seu desenvolvimento pessoal. Tente compreenderas lições que a vida traz.

Trabalho

No início do mês, você estará com a atenção voltada ao que lhe traz vontade de crescer e de se expandir. Com isso, poderá se abrir para conhecer caminhos que façam sentido em sua vida, para investir em estudos, pesquisas e concursos. Depois, será o momento de concretizar os sonhos que vierem nesta etapa, se dedicando à sua vida profissional e com grande chance de que seus esforços sejam recompensados e você consiga o crescimento almejado.

Gêmeos

Amor

Você poderá ter a sensação de ver uma luz no fim do túnel que indica um período mais leve e com maior fluidez no relacionamento. No entanto, haverá desafios e dores para serem curadas e transformadas. Será necessário desapegar de muita coisa, mas você se sentirá mais otimista e conectado (a) com a sua verdade. Poderá encontrar alguém que te ajude a crescer e a expandir seus horizontes. Também poderá fazer atividades fora da rotina na companhia do seu par.

Família

Este tende a ser um mês bastante movimentado em sua rotina familiar, com maior disposição para viajar e sair da rotina. Portanto, aproveite este momento e busque novos horizontes na companhia de seus entes queridos. O período também indica que poderão acontecer curas significativas em relações dolorosas. Os sentimentos de rejeição e abandono também poderão ser trabalhados. Isso trará mais leveza e um novo olhar para a vida.

Trabalho

Existirá bastante energia e investimento na sua vida profissional, o que facilitará conquistar a independência que almeja. Você terá pressa para obter reconhecimento e ascensão. Entretanto, será preciso aprender a respeitar o tempo de cada coisa, bem como controlar seus impulsos. Atenção a isso, pois o descontrole poderá te levar a conflitos desnecessários por atitudes impulsivas e autoritárias. Pode ser que precise ressignificar medos que te conectam com inseguranças.

Câncer

Amor

Neste mês, será um momento importante para ressignificar sua vida afetiva. Dores e traumas do passado tendem a reaparecer. Isso pode favorecer um novo olhar para eles e fazer com que você se liberte de comportamentos nocivos. Também poderão surgir inseguranças e medo do abandono. Por isso, precisará ter maturidade e senso de realidade para lidar, de forma mais equilibrada, com os desconfortos que vierem.

Família

Haverá mais envolvimento no setor familiar. Será o momento de revisitar o passado e de se conectar com suas memórias. Tente perceber o impacto que a relação com a sua família tem em sua vida e em suas escolhas. Possivelmente, estará presente uma dificuldade para estabelecer limites nestas relações ou que o convívio com os parentes te leve a atitudes um tanto infantis. Você poderá compreender que o apoio parental é essencial, mas precisará seguir o seu próprio caminho.

Trabalho

O início do mês será um bom momento para suas parcerias profissionais. Terá oportunidade de fazer novos contatos que agreguem bastante crescimento e que podem trazer ideais inovadoras. Sua criatividade estará em alta, e você poderá ter aspirações mais elevadas em sua carreira. O período tenderá a ser próspero e com bastante movimento na vida profissional. Porém, tenha cautela com os excessos que poderá cometer.

Leão

Amor

Você dedicará bastante atenção à sua vida afetiva e terá a oportunidade de ressignificar, de forma amorosa e harmoniosa, situações desconfortáveis do passado. Terá oportunidade para tomar consciência de alguns padrões de comportamento que estão te levando a repetir os mesmos erros. Se conseguir desenvolver maturidade e autorresponsabilidade poderá ter força para passar por essa fase. O sentimento de carência estará presente; evite entrar em uma relação motivada por isso.

Família

Você poderá se deparar com alguns desafios no convívio familiar neste mês. A tendência é que situações antigas que foram traumáticas venham à tona. Será importante se abrir para compreender as mensagens que elas poderão trazer. Sentimentos antigos de rejeição e abandono tenderão a te rondar. Todavia, você terá maior habilidade para lidar com essas questões de forma harmoniosa, mesmo que não seja fácil.

Trabalho

Mês bastante movimentado em sua rotina profissional. No início, será o momento para se organizar melhor e desenvolver suas habilidades. Isso fará com que você possa se destacar, receber reconhecimento e até alguma promoção. Em seguida, haverá transformações que podem incluir viagens a trabalho, mudanças de setor, de empresa ou de cidade. Tudo isso irá movimentar seu cotidiano e te tirar da rotina.

Virgem

Previsão para o signo de Virgem em janeiro (Imagem: Shutterstock)

Amor

Sua vida afetiva trará fortes emoções. A tendência é que você se apaixone com mais facilidade e mergulhe de cabeça no relacionamento. Contudo, procure ter cautela, pois toda essa empolgação poderá te levar a investir muita energia em alguma relação desalinhada com o que quer. Procure, também, se valorizar e se conectar com o que é importante para você na vida a dois.

Família

Haverá necessidade de reforçar sua individualidade e personalidade. É possível que isso desencadeie conflitos nas relações familiares. Isso porque pode ser necessário estabelecer alguns limites, especialmente com pessoas mais velhas da sua família. Apesar de causar desconfortos, é algo essencial para que você possa trilhar o próprio caminho e se conectar com sua essência.

Trabalho

Período com grande energia e foco voltados às conquistas profissionais. Neste mês, você sentirá orgulho do que já conquistou até aqui. Caso ainda não tenha clareza sobre o que deseja na vida profissional, este é o momento para encarar esse desafio com coragem. Busque compreender quais são suas aspirações.

Libra

Amor

Você vivenciará um momento mais apaixonado. Há a tendência a ver tudo de forma mais romântica, ao mesmo tempo em que lidará com dores e desconfortos que surgem ao sentir algum tipo de rejeição. Caso já esteja em um relacionamento, procure observar seus sentimentos, comportamentos e emoções para não descarregar tudo isso no outro.

Família

Você dedicará bastante de sua atenção à família, especialmente no início deste mês. Ótima oportunidade para visitar entes queridos que não vê há algum tempo e se harmonizar com as relações familiares. Poderá viajar para encontrar parentes ou receber a visita deles. Entretanto, desafios na comunicação poderão acontecer.

Trabalho

O período será de muita força e coragem para batalhar pelos seus sonhos. Isso poderá te ajudar a ter mais produtividade no trabalho ou a encontrar o caminho profissional que você deseja. Será importante se dedicar a fim de compreender o que você realmente quer e para evitar gastar energia com um projeto que não esteja alinhado a seus ideais.

Escorpião

Amor

A busca por mais intimidade e profundidade em sua vida afetiva estará em foco. Sendo assim, o período será ideal para concretizar um compromisso e se envolver com quem lhe traz segurança emocional. Porém, sentimentos de carência e insegurança também estarão presentes. Você precisará lidar com eles e perceber do que precisa desapegar. Assim, será possível ter o equilíbrio que busca na vida a dois.

Família

Haverá bastante movimento na vida familiar neste mês. Você almejará maior conexão com seus familiares, o que alimentará a sua alma e te dará a sensação de conforto e segurança. O início do mês será um bom momento para conversas dolorosas e desconfortáveis, mas que são necessárias para o equilíbrio da relação. Período importante no que se refere à relação com seu passado e com seus familiares.

Trabalho

Predisposição a novas informações e parcerias. Você poderá se comunicar com maior habilidade e facilidade. Desse modo, tenderá a se fazer escutar, com flexibilidade para ouvir o outro e agregar as opiniões alheias às suas. Depois, será importante pensar antes de falar, tomando mais cuidado para não ser rude.

Sagitário

Amor

No início do mês, você direcionará sua energia para o que lhe traz segurança emocional. Com isso, será possível reavaliar a vida afetiva e o que realmente espera de um relacionamento amoroso. Em seguida, chegará um movimento mais agitado. Tenderá a se abrir para conhecer novas pessoas.

Família

Terá a oportunidade de se harmonizar com seus familiares e de falar sobre assuntos desconfortáveis, como traumas vividos, tabus e medos. Você perceberá maior habilidade para encontrar um caminho de equilíbrio nas relações e para ressignificar desconfortos que surgirem. Entretanto, é possível que sua nova visão mais libertária e diferente cause conflitos e tensões.

Trabalho

Procure organizar sua vida financeira e fazer planejamentos voltados àquilo que almeja conquistar. Você se sentirá mais confiante e poderá tomar boas decisões, caso haja conexão com o que realmente quer. Use a criatividade e a intuição para pensar em formas diferentes de conseguir a segurança de que precisa.

Capricórnio

Previsão para o signo de Capricórnio em janeiro (Imagem: Shutterstock)

Amor

A sua vida afetiva passará por um momento de transformação. Poderá haver uma grande mudança em seus valores. Procure não resistir e perceber quais apegos te impedem de viver um relacionamento com mais sintonia. Bom momento para observar padrões de comportamento que te levam a situações dolorosas e até traumáticas.

Família

O mês será de bastante movimento em sua vida familiar. Vocês passarão momentos felizes e agradáveis juntos, especialmente no início do mês. Será um ótimo período para viagens. Porém, haverá uma tendência maior a conflitos movidos por reações exageradas ou por mal-entendidos. Procure ter cautela, cuidar de suas emoções e pensar antes de agir.

Trabalho

Tendência a excessos que podem prejudicar sua vitalidade e sua carreira. Logo, procure saber dosar a diversão e o lazer com as suas responsabilidades. Como você tem a predisposição a ter dificuldade para se divertir, evite colocar a carreira à frente nestes dias. Procure dedicar um tempo para vivenciar bons momentos com seus entes queridos.

Aquário

Amor

Você terá um olhar mais belo sobre a vida e atrairá mais a atenção alheia. Haverá, também, maior disposição para harmonizar a sua personalidade com a do outro. Isso poderá equilibrar a relação a dois. Seu magnetismo estará elevado, assim como os mecanismos de autossabotagem. Por isso, tenha cuidado.

Família

Haverá tendência a desafios na vida familiar. Algumas perdas ou afastamento de familiares, além de conflitos com seus pais, poderão acontecer. Situações incômodas que geraram traumas poderão ressurgir. Pode ser que você sinta maior necessidade de se recolher. Por ser uma fase de finalizações em sua vida, isso tenderá a te levar a um mergulho interior.

Trabalho

No início do mês, você viverá uma fase de encerramentos em sua vida. Isso poderá se estender para o ambiente de trabalho. Poderá ser perceptível o desejo de trilhar um novo caminho ou de uma nova forma de trabalhar que faça mais sentido para sua vida. Por volta da metade do mês, você entrará em uma fase mais favorável. Seu brilho pessoal reacenderá, o que trará coragem e vitalidade.

Peixes

Amor

O início do mês será um período para se conectar consigo. Pode ser que você se sinta confuso (a) ao fazer um balanço de tudo que aconteceu, mas, aos poucos, tudo ficará mais claro. Acione seu senso de realidade para fugir de possíveis romantizações de situações difíceis vividas.

Família

As relações familiares receberão bastante atenção neste mês. Será possível perceber a importância que sua família tem em sua vida e nas suas conquistas. Terá a oportunidade de harmonizar estas relações e de agir de forma mais madura e consciente. Pode ser que haja contato com uma profunda carência que vem das memórias de infância.

Trabalho

Invista em trabalhos e parcerias que possam alcançar mais pessoas e trazer benefícios de impacto social também. Você estará mais criativo(a) e com facilidade para ter boas ideias. Por volta da metade do mês, haverá um momento mais introspectivo, mas também muito importante. Tente fazer um balanço da sua vida e alinhar o que você realmente quer realizar.

Por astróloga Thaís Mariano