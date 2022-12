5 rituais para começar bem o Ano-Novo

Veja o que fazer para ter sorte, proteção, prosperidade e amor em 2023

A chegada de um novo ano traz esperança para o futuro. Com a virada, novas possibilidades de traçar planos e objetivos são criadas. Entre os brasileiros, é costume refletir sobre os ciclos que se encerram, assim como rever prioridades. Para o momento, há quem não dispense alguns rituais para atrair paz, amor, sorte e proteção.

Não se sabe ao certo a origem dessas crenças populares, mas elas já fazem parte da cultura brasileira e são praticadas por muitas pessoas, independentemente da religião. Por isso, selecionamos alguns rituais para você começar 2023 com energias positivas. Veja!

Ritual para ter sorte no amor

Acenda uma vela rosa à meia-noite do dia 31 de dezembro. Mentalize tudo o que você deseja de um novo amor, olhando para a chama da vela. Imagine uma bola rosa levando o seu pedido para o universo. Apague a vela com a ponta dos dedos. No dia seguinte, enterre os restos da vela em um jardim florido.

Ritual para ter proteção espiritual

Coloque lençóis novos, sem uso, em sua cama e peça proteção ao seu anjo da guarda. Durma sobre eles e os lave no dia seguinte.

Guardar dinheiro no sapato atrai dinheiro para o novo ano (Imagem: Shutterstock)

Ritual para ter dinheiro

Para ter dinheiro em 2023, na passagem do ano, coloque, dentro dos dois sapatos, uma nota de R$ 10 e uma de R$ 20. Guarde essas notas na carteira durante todos os meses. Só use no último dia de 2023.

Ritual para ter prosperidade

À meia-noite, dê três pulos com o pé direito e beba três goles de champanhe. Você estará saudando 2023 e começando a subida na vida.

Ritual para ter fartura

Coma uma colher de sopa de lentilha, ela representa fartura e te ajudará a ter crescimento o ano todo.